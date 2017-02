Cine este Mihai Tudose, propus sa preia Ministerul Economiei: Acuzat ca si-a plagiat doctoratul obtinut la Academia Nationala de Informatii, sub indrumarea lui Gabriel Oprea

In 2013, Mihai Tudose a ajuns conferentiar universitar la ANI. Ministrul Economiei a mai urmat in 2006 un Curs post-universitar in domeniul securitatii nationale la Colegiul Superior de Securitate Nationala (Serviciul Roman de Informatii). In 1995 a terminat Facultatea de stiinte juridice si administrative, U.C.D.C. Bucuresti.In perioada 1992-1999 a fost sef birou senatorial, in perioada 1999-2000 consilier juridic la SC Farex SA Braila. Din 2000 este parlamentar. A fost presedintele Organizatiei PSD Municipiul Braila si Presedinte Organizatiei PSD judeteana Braila. Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie a scris in 2015 ca lucrarea de doctorat a ministrului Economiei Mihai Tudose, cu titlul "Infrastructura critica - model si strategie manageriala", a fost sustinuta in 2010 la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" si publicata apoi la RAO International Publishing Company."Circa 50 de pagini sunt plagiate, fie cuvant cu cuvant, fie prin reformulari minore, din alta lucrare de doctorat, sustinuta, cu un an mai devreme, de comisarul-sef Radu Andriciuc, la Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'. Din doctoratul comisarului-sef s-au copiat inclusiv parti din concluzii, cateva anexe si chiar o sectiune din bibliografie", potrivit Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigatie.Ministrul Tudose a declarat pentru CRJI ca la momentul redactarii lucrarii "erau alte vremuri". "E vorba de Andriciuc si de niste texte de pe Internet, dar nu e vorba de mai mult de doua-trei pagini si nu sunt preluate cuvant cu cuvant. Am avut acordul scris al autorilor. Poate am fost si putin neglijent, dar era ca si cum as face o lucrare de geometrie: nu pot pretinde ca am inventat eu Teorema lui Pitagora", a explicat Tudose, care a povestit un eveniment din timpul redactarii: "Am scris un capitol pe plaja, cu pixul, si dupa ce l-am bagat pe calculator, a fost verificat de un soft antiplagiat, reiesind ca era copiat in proportie de 15%". Pentru acest articol, lucrarea lui Tudose nu a fost verificata cu un astfel de soft.CRJI mai arata ca in urma cu mai multi ani, Tudose a fost asociat intr-o firma de consultanta, Akma Consulting, cu Mocanu (Ene) Elena, soacra lui Traian Severin Lungu, cel care detinea la acel moment functia de adjunct al SRI Braila.Premierul Sorin Grindeanu a anuntat miercuri, dupa sedinte Comitetului Executiv National al PSD ca il propune pe fostul judecator CCR Tudorel Toader pentru preluarea Ministerului Justitiei. De asemenea, Mihai Tudose va reveni la conducerea ministerului Economiei, iar Alexandru Petrescu, in prezent ministrul Economiei, merge la IMM-uri, minister ramas fara conducere dupa demisia lui Florin Jianu. Rovana Plumb, fostul ministru al Muncii, va prelua de la Mihaela Toader Ministerul pentru Fonduri Europene.