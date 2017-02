Gregorian Bivolaru nu a afirmat absolut niciodata ca Dacian Ciolos i-ar fi fost elev - purtatorul de cuvant al fostului lider MISA

Prezenta la Alba Iulia, unde se judeca, la Curtea de Apel, dosarul in care fostul lider spiritual al MISA solicita redeschiderea procesului penal in care a fost condamnat la inchisoare pentru act sexual cu un minor, Cosmina Oprea a fost intrebata de jurnalisti cu privire la speculatiile aparute in mediul public ce fac referire la o asa zisa legatura intre Gregorian Bivolaru si fostul premier."Domnul Bivolaru nu a afirmat niciodata, absolut niciodata, ca domnul Ciolos i-ar fi fost elev. Acestea au fost niste speculatii pe care presa le-a preluat absolut fara sa le verifice. S-a afirmat ca exista un interviu in care s-ar fi facut aceasta declaratie din partea domnului Bivolaru. Cine a facut aceasta afirmatie ar trebui sa arate interviul. Domnul Bivolaru nu a afirmat niciodata acest lucru", a declarat Cosmina Oprea.O parte a presei a publicat, in ultimele zile, articole cu privire la un presupus interviu pe care Bivolaru l-ar fi acordat unei televiziuni din Germania si in care acesta ar fi sustinut ca i-ar fi fost profesor de yoga lui Dacian Ciolos.