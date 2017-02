Fostul lider MISA sustine, in tribunal, ca situatia sa este similara cu cea a crucificarii lui Iisus

"Ma aflu intr-o situatie absolut tragica. (...). Este un proces deschis la comanda politica", a afirmat Bivolaru, sustinand ca se afla intr-o situatie "similara" celei a lui "Iisus, crucificat pe nedrept".Gregorian Bivolaru a mai spus ca doua instante l-au declarat nevinovat, sustinand, de asemenea, ca "presupusa victima" ar fi fost "batuta si santajata sa dea declaratii", aceasta scriind ceea "ce i-au dictat anchetatorii".Bivolaru a mai spus ca nu ar fi fost niciodata profesorul de yoga al Madalinei Dumitru.Pe holurile CA Alba Iulia, care trebuie sa decida in privinta solicitarii fostului lider MISA privind redeschiderea procesului sau penal, s-au aflat si cateva zeci de persoane venite sa-l sustina pe acesta, o parte dintre acestea asistand si la sedinta de judecata.Avocata Madalinei Dumitru, cu care se Bivolaru este acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cand era minora, a declarat in fata instantei ca 'presupusa victima' solicita acelasi lucru ca si avocatii petentului, respectiv redeschiderea procesului penal."De 13 ani, ea sustine ca nu a fost victima lui Bivolaru. In realitate, ea este victima statului roman", a afirmat avocata. Ea a sustinut ca clienta sa a suferit "o trauma sufleteasca" si ca vrea "sa iasa din stigmatul de a fi victima a petentului", mentionand ca dreptul la imagine al Madalinei Dumitru a fost afectat.La un moment dat, judecatoarea i-a atras atentia atentia avocatei ca nu are calitatea de a pune concluzii pentru petent si ca e in afara cadrului procesual.Madalina Dumitru a sustinut, la randul ei, ca viata sa a fost distrusa din 2004 si ca a fost batjocorita ani intregi, acuzand anchetatorii ca au pus anumite imagini la dispozitia presei. Ea a declarat ca procurorii ar fi trebuit sa fie in fata instantei si nu Gregorian Bivolaru.Si avocata Mirunei Farcasi a cerut sa fie admis apelul, desfiintata sentinta atacata si sa se redeschida procesul penal.Ca si la termenul anterior, avocatii lui Bivolaru au sustinut ca a fost ignorat complet statutul de azilant politic al acestuia, spunand ca el s-a aflat in imposibilitatea juridica de a se prezenta la propriul proces si, de asemenea, ca integritatea fizica i-ar fi fost pusa in pericol daca ar fi venit in tara.Procurorul de caz a solicitat respingerea apelului, spunand ca Bivolaru nu poate fi considerat o persoana judecata in lipsa.Instanta a amanat pronuntarea pentru data de 8 martie.Pe rolul CA Alba Iulia se afla apelul formulat de Gregorian Bivolaru prin care acesta cere redeschiderea procesului penal in care a fost condamnat la inchisoare pentru act sexual cu un minor, dupa ce, in prima instanta, Tribunalul Sibiu a respins cererea sa. Bivolaru a motivat redeschiderea procesului sau, sustinand ca a fost judecat in lipsa.El a fost achitat in 2010 de Tribunalul Sibiu, instanta unde fusese mutat, in 2005, dosarul de la Tribunalul Bucuresti, in ceea ce priveste savarsirea infractiunilor de act sexual cu un minor, perversiune sexuala in forma continuata si trafic de minori, iar un an mai tarziu, CA Alba Iulia a respins apelul procurorilor in acest caz. Bivolaru a fost insa condamnat in 2013 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in rejudecare, la sase ani de inchisoare cu executare.Procurorii au sustinut la procesul de la ICCJ ca, in perioada 2002 - martie 2004, Gregorian Bivolaru, folosindu-se de calitatea declarata de "profesor yoga" si "mentor spiritual", prin abuz de autoritate si tinere in stare de aservire, a recrutat, in scopul exploatarii sexuale, o minora, cursanta yoga, cu care a intretinut, in mod repetat, acte sexuale si de perversiune sexuala, oferindu-i diverse sume de bani si alte foloase. De asemenea, potrivit procurorilor, Bivolaru a atras, prin asigurarea mijloacelor financiare de subzistenta si remiterea altor foloase materiale, pe Maria Mirona Farcasi, cursanta yoga, in practicarea unor acte sexuale cu minora M.D. Gregorian Bivolaru a mai fost acuzat ca, in perioada ianuarie-noiembrie 2000, precum si in aprilie 2003, a intretinut acte sexuale cu alte doua minore, folosindu-se de calitatea sa de mentor spiritual.Bivolaru a reusit sa paraseasca ilegal teritoriul Romaniei, fiind retinut, pe 4 aprilie 2005, de politia suedeza in orasul Malmo. Ulterior, autoritatile suedeze i-au acordat azil politic.Liderul spiritual al MISA a fost prins pe 26 februarie 2016 in Franta. Dupa condamnare, mandatul european de arestare pe numele lui Bivolaru a fost implementat in Sistemul Informatic Schengen, ca urmare a emiterii acestuia de catre Tribunalul Bucuresti in urma sentintei definitive date de ICCJ. Pe numele lui a fost emis si un mandat de urmarire internationala, specific tarilor care nu sunt conectate la SIS.Bivolaru a fost adus in Romania in vara anului trecut sub escorta, dupa ce magistratii francezi au decis ca acesta poate fi extradat.