Cosmarul unor cetateani ignorati de autoritati. Studiu de caz: satul Palanca, comuna Floresti-Stoenesti, judet Giurgiu

Garda de Mediu – care imi raspunde in septembrie 2015 ca a pus in vedere proprietarului sa realizeze o masuratoare a intensitatii zgomotului si ca ma vor informa asupra rezultatului.

Politia Economica care raspunde ca societatea indeplineste conditiile legale de functionare.

Serviciul arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Odată cu sosirea echipajului de poliție, scade nivelul sonor al muzicii sau chiar incetează

După plecarea echipajului, nivelul sonor crește la intensitatea avută în momentul apelării poliției (au fost situații când a crescut nivelul sonor)

Mesajul de la politștii sosiți la ultima sesizare a fost clar: nu vă deranjează nimic, daca mai sesizați primiti amendă.

Ultima situație de acest fel a fost în data de 07-08 ianuarie cand am sesizat la 112 galagia de la restaurant. Cu 2 minute inainte sa echipajul sa ajunga in fata casei unde locuiesc, galagia se opreste. Echipajul politiei ma apeleaza telefonic si ma informeaza ca imi vor da amenda deoarece in opinia lor i-am chemat fara motiv. Se hotarasc sa-mi dea un avertisment si imi intind spre semnare, un proces verbal pe care nu scria nimic. Refuz sa semnez in alb. Completeaza PV-ul, insist sa scriu comentariul meu in care precizez ca muzica s-a oprit inainte de sosirea echipajului si il semnez. Echipajul pleaca, galagia reporneste. Sun din nou la 112 si le spun exact situatia. Echipajul revine, galagia inceteaza. Urmeaza o discutie pe telefon cu echipajul in care acestia iau apararea societatii comerciale si a administratorului acesteia si imi precizeaza ca nu am de ce sa fiu deranjata. Echipajul pleaca, galagia reincepe.

Nu era prima data cand galagia inceteaza la venirea politiei. Initial am crezut ca este o coincidenta. Pe 7-8 ianuarie, cu riscul de a primi amenda, am verificat aceasta „coincidenta” si m-am convins ca nu e intamplator.

Terenul de fotbal: autorizație de construire:23.03.2009, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 05.05.2009.

Piscina: autorizație de construire: 08.04.205, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 15.04.2005.

Restaurant/club: autorizație de construire: 08.04.2005, autorizat ca locuință, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor:15.04.2005. Își schimbă destinația în discoteca/club prin certificatul de urbanism 15/26.2005 și în salon de festivități, prin certificatul de urbanism nr 10.11.2015.

Din luna mai 2015 ne-am mutat la tara, la aproximativ 20 km de Bucuresti, în satul Palanca, comuna Florești-Stoenești, județ Giurgiu. Eu si sotul meu lucram in Bucuresti in domeniul IT, iar fetita noastra de 4 ani merge la gradinita.La nici 50 de m de casa unde locuim se afla un restaurant - club cu mai multe sali de festivitati, un teren de fotbal suspendat pe piloni la o înălțime de aproximativ 3 m si o piscina. Vorbim de niste constructii in mijlocul unui sat, cu locuinte de jur imprejur.In fiecare week-end, incepand de vineri si de multe ori si duminica, in restaurant au loc petreceri, iar zgomotul, reprezentat in acest caz de manele, este foarte puternic si ne impiedica sa ne odihnim. Pe toata perioada anului, mai putin iarna cand conditiile meteo nu sunt favorabile, pe terenul de fotbal au loc meciuri pe parcursul carora se striga si se injura. Practic, nu putem sta in gradina si fetita nu-si poate petrece timpul afara. Vara functioneaza si piscina, iar muzica de club se aude in toata zona. Mai adaug si folosirea in strada a artificiilor in timpul diverselor evenimente, la ore precum 1 am sau 3 am.Din cauza stresului și al disconfortului creat mai sus descris, am facut mai multe sesizari referitoare la aceasta societate si la modul de desfasurare a activitatilor.Au fost luni intregi in care in fiecare vineri, sambata si duminica ziua era fotbal, muzica de la piscina si noaptea petreceri, iar in timpul saptamanii fotbal pana la miezul noptii. Am ajuns de multe ori intr-o stare de oboseala atat de mare, incat am plecat de acasa ca sa dormim.Nota: Ma voi referi de fiecare data la manele folosind cuvantul zgomot, deoarece in acceptiunea mea nu se poate numi muzica.Pe 15 august 2015 in timpul unei petreceri cu zgomotul la maxim, au fost folosite artificii la ora 3 am si desi am sunat la 112 nu s-a prezentat nimeni. Galagia inceteaza la ora 6 am si reincepe la ora 9 am. Merg impreuna cu sotul meu sa vorbim cu proprietarul, si ii explicam ca nu am dormit toata noaptea, ca fetita noastra s-a speriat foarte tare de la artificii si ca il rugam sa tina cont ca locuim atat de aproape si sa nu mai fie zgomotul atat de tare. Dl. proprietar ne spune ca locuieste de 50 de ani acolo si ca nu ii vom spune noi ce sa faca. Cand intrebam de avize ne ameninta cu bataia. In week-endul urmator situatia s-a repetat la restaurant, am sunat din nou la 112 si s-a prezentat un echipaj care ne-a recomandat sa ne adresam Garzii de Mediu, politia neaplicand nici o sanctiune restaurantului, iar zgomotul ramanand la aceeasi intensitate.Pe 26 august am depus o sesizare scrisa la Politia Romana si am primit raspunsul ca au inaintat sesizarea noastra catre alte institutii dupa cum urmeaza :Mai departe lucrurile au evoluat dupa cum urmeaza cu Garda de Mediu:1. In iunie 2016 trimit email la garda de mediu deoarece nu mai primisem nici un raspuns si cer rezultatul masuratorii.2. Iunie 2016- Garda de Mediu Giurgiu raspunde ca nu imi pot trimite buletinul3. Iulie 2016 trimit email si intreb despre rezultat mentionand ca in raspunsul lor din septembrie 2015 au specificat ca ma vor informa4. Iulie 2016 raspunde Garda de mediu ca se incadreaza in valorile permise5. Septembrie 2017 trimit o reclamatie la Ministerul Mediului, la Guvern si o alta referitoare la deversarea apei din piscina tot catre Ministerul Mediului.6. Noiembrie 2016 - Primesc 3 raspunsuri din care reies urmatoarele lucruri in ordine cronologica:A. Reclamatia mea din septembrie 2015B. Societatea obține aviz de mediu : 07 Decembrie 2015C. Sesizare deversare ape uzate: 27 Septembrie 2016, inregistrată la Garda de Mediu- Comisariatul General in 12 Octombrie 2016 și la Garda de Mediu Giurgiu inregistrata cu data de 17 OctombrieD. Societatea obține notificarea pentru punerea în funcțiune din 06.11.2016, la fix inainte de a mi se emite raspunsul de la garda de Mediu in termenul legal.Toate sesizarile trimise de catre mine catre Comisariatul general al Garzii de Mediu, precum si catre Ministerul Mediului au ajuns spre solutionare la Garda de Mediu Giurgiu, deși am cerut în mod expres a nu mai fie trimise la GNM Giurgiu, deoarece in opinia mea si asa cum a reiesit si ulterior din raspunsurile primite (istoric la punctele A, B, C si D), aceasta a favorizat obtinerea de catre societate a avizelor si a notificarii. De asemenea, Garda de Mediu ar fi trebuit sa nu aduca argument in favoarea societatii faptul ca masuratorile au fost in limitele permise de catre lege, deoarece este vorba de o sursa discontinua si intensitatea sunetului poate varia in functie de echipamentele folosite si de rotirea unui buton mai tare sau mai incet, fara sa mai aduc in discutie faptul ca masuratoarea a fost lasata in responsabilitatea proprietarului, iar la nivelul peretelui casei noastre nu a venit nimeni sa masoare, ceea ce indica foarte simplu ca nu a fost facuta o masuratoare corecta. In plus, am mentionat in sesizarile mele ca de multe ori se aduc echipamente de sonorizare la petrecerile ce au loc la acest restaurant. Toate aceste aspecte le-am mentionat in audienta avuta la Comisariatul National de Mediu, dar acestia si-au declinat orice responsabilitate.Referitor la focul de artificii din 15 august 2015, am primit răspunsul de la, in data de 12.11.2015, la 49 de zile de la răspunsul Poliției Giurgiu și la 78 de zile de la sesizarea mea către poliție, depasind cu mult termenul de 30 de zile de raspuns la o sesizare (maxim 45 in cazuri speciale). De remarcat ca raspunsul a venit dupa evenimentul tragic din Colectiv.Urmatoarea sesizare pe care am facut-o referitoare la artificii a fost pe 20 august 2016 cand au folosit din nou artificii in strada la ora 1:30 am. Am apelat 112, echipajul poliției sosește după 3 ore. In răspunsul primit de lami se comunică cum că organele de poliție au cercetat și au concluzionat “că nu au fost effectuate focuri de artificii”. Reiau: la apelul din 15 iunie 2015 nu a venit nici un echipaj de poliție, iar la cel din 22 august 2016, au ajuns dupa 3 ore, deci despre ce cercetari vorbim?22 iulie 2016 - meci de fotbal ce incepe la ora 22. Am apelat telefonic poliția Bolintin de două ori, la interval de 45 de minute, iar la ora 23, am apelat 112. Politia ajunge dupa apelul la 112, imi spune si telefonic ca am ghinion ca locuiesc acolo, vine, pleaca, meciul se termina ca de obicei la ora 00.24 iulie- meciuri de la 20 la 24.Inteleg ca politia locala nu e de partea legilor si este inutil sa-i mai chem asa ca trimit reclamație în scris la Directia de Ordine Publică și pentru prima dată se constată căprimește amendă, o contestă la judecătoria Bolintin, și amenda se preschimbă în avertisment.Deci in octombrie 2015 cand Politia Economica Giurgiu imi raspunde că:, societatea1. nu deținea aviz de funcționare emis de către primărie,2. nu detinea aviz de mediu,3. nu detinea notificare către Apele Române,4. avea adresa diferită la Registrul Comerțului.Sesizez din nou Politia Economica si mentionez sa nu se trimita spre solutionare la Giurgiu din simplul motiv ca tocmai contestam modul in care au verificat societatea si raspunsul primit. Sesizarea ajunge in Giurgiu la aceeasi Politie Economica si primesc raspunsul ca nu se constata nereguli in modul anterior de solutionare al sesizarii, ca intr-adevar societatea nu are aviz de functionare si ca au contestat amenda la tribunal (societatea). Si atat.Trimit o sesizare in mai 2016 la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) referitoare la adresa societatii diferita inregistrata la Registrul comertului fata de cea unde functionau cu rugamintea deja cunoscuta de a nu trimite spre solutionare in Giurgiu si le explic situatia. Sesizarea mea este trimisa la Garda de Mediu Giurgiu, Politia Giurgiu si Protectia Consumatorului. Toti din cei mai sus enumerati isi declina competenta.Trimit o a doua sesizare pe acelasi subiect si se redirectioneaza sesizarea catre Antifrauda Alexandria care isi declina si ea responsabilitatea. Si se inchide subiectul.In august 2016 fac o sesizare referitoare la faptul ca functioneaza fara aviz. Primesc un numar de inregistrare, dar nici un raspuns.08 August 2016- trimit o sesizare catre Directia Generala de Integritate prin care sesizez toate cele mai sus mentionate. Pe 13 Octombrie 2016, trimit email cu intrebare referitoare la faptul ca nu am primit raspuns la sesizare si primesc pe email un raspuns, datat cu 05 Septembrie 2016 in care mi se comunica ca nu s-a constatat nici o neregula in modul de raspuns.Ianuarie 2017- merg in audienta la Directia de Integritate. Intre timp societatea isi schimba prin ordin judecatoresc (informatia nu am verificat-o) adresa din acte. De ce prin ordin judecatoresc si nu printr-o cerere la registrul Comertului?August 2016 – Primim invitatii de la avocatul societatii prin care ne invita la mediere altfel de vor actiona in judecata pentru ca facem sesizari. Raspundem ca nu putem in data mentionata si ca dorim o amanare cu o saptamana. Nu accepta propunerea noastra si ne trimit un proces verbal prin care ne informeaza ca ne vor actiona in judecata.Constat ca pe invitatii sunt scrise CNP-ul meu si al sotului si trimit o scrisoare catre avocatul societatii prin care il intreb de unde are aceste informatii. Acesta ne raspunde ca a primit de la administratorul societatii fisa mea si a sotului meu extrase din aplicatia Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Trimit sesizare catre DEPABD si aflu ca datele noastre au fost accesate din Judecatoria Bolintin Vale. Desigur ilegal. Facem sesizare pe 23 decembrie catre Judecatorie pentru a afla cine le-a accesat, in ce baza si de ce a fost permisa scoaterea fiselor din cadrul institutiei. Sesizarea a fost facuta in baza legii 677 a carui termen de raspuns este de 15 zile. Dupa 30 de zile primim raspunsul ca mai au nevoie de inca 15 zile. Fisele noastre cu date personale au fost scoase din Judecatoria Bolintin ...22 August 2016 – trimit o sesizare către prefectura Giurgiu referitoare la avizele de funcționare ale SC Club Cool 2009 SRL.07 septembrie 2016- depun la primăria Florești-Stoenești, în atenția dl. primar al comunei Floresti-Stoenesti, o sesizare referitoare la gălăgia produsă de Club Cool 2009, la țipetele și injuriile de pe terenul de fotbal si gălagia de la piscină, împreună cu cerința de a afla dacă dețin aviz de construire, aviz de la mediu, de funcționare, acordul vecinilor, etc.12 septembrie 2016- o sesizare similară ca cea trimisă primăriei, este trimisă și către Prefectul de Giurgiu08 decembrie 2016 – sesizez DOP cu privire la situația neschimbată, precum și faptul ca nici primaria, nici prefectura nu au raspuns sesizarilor.19 decembrie 2016- reprezentanți DOP merg la Primăria Florești–Stoenești19 decembrie 2016- Reprezentanți ai prefecturii Giurgiu ajung la primăria Florești-Stoenești în urma sesizărilor din august și septembrie19 decembrie 2016 – Secretarul primăriei din comuna Floresti-Stoenesti ne invita, telefonic, la o discuție la primărie. Ne prezentăm la întâlnire, descriem situația, ni se explică că s-a omis trimiterea răspunsul sesizării noastre și ni se inmânează personal ceea ce se consideră de către primărie a fi răspunsul la sesizarea noastră din 07 septembrie:Observ ca nota de constatare pentru procesul verbal are data de 05.10.2016, iar procesul verbal are data de 20.10.2016.In realitate procesul verbal ce ne-a fost înmânat la primărie pe 19 decembrie, a fost încheiat în urma adresării mele directe către Inspectoratul de stat în construcții, din septembrie 2016 care transmis ulterior răspunsul din noiembrie 2016 si nu reprezinta raspunsul la sesizare.De asemenea, tot pe 19 decembrie, a fost intocmită și o minută, prin care suntem asigurați de suportul dl primar în rezolvarea situației și ni se propune o întâlnire cu proprietarii Club Cool 2009, în vederea unei medieri, in schimbul propus de dl. primar de a nu face plangere penala.20 și 21 decembrie 2016- primarul insistă să stăm de vorbă în ideea de a nu face plângere penală. Îl informăm că dorim ca situația să fie rezolvată legal astfel că societatea să fie închisă până la obținerea avizului de funcționare și de la momentul obținerii să se respecte programul de funcționare legal, asftel că pe timpul nopții să avem liniștea necesară unei vieți normale.23 decembrie – La restaurantul Club Cool 2009 petrecerea începe de la ora 20, apelez 112 la ora 23: 40, dar nu se prezintă nici un echipaj. Apelăm telefonic primarul, nu răspunde, trimitem sms către primar cu întrebarea dacă societatea are aviz de funcționare și care este programul și primim răspunsul tot prin sms: „8:23”. Până la ora 5 am, pe 24 dec 2016, când am părăsit imobilul, muzica și gălăgia nu încetaseră.31 decembrie 2016- ne întoarcem din concediu și ajungem la acasa in jurul orei 16:30. Constatăm că pe gard sunt scrise, cu vopsea neagra, mesaje obscene.31 decembrie 2016- petrecerea la restaurant începe în jurul orei 20 și se termină pe 01 ianuarie 2017, în jurul orei 6. În jurul orei 3:30 îl apelez telefonic pe primar deoarece și-a arătat interesul să constate personal ce înseamnă nivel al zgomotului la care nu te poti odihni. Dl primar nu răspunde, așa ca ii trimit un sms. Primim răspuns pe 1 dec ”nu am fost acasă”.Aflu ulterior de la dl. primar ca societatea a obținut un aviz provizoriu să funcționeze pe perioada Crăciun- Anul Nou. Nu exista baza legala pentru acest aviz. Atât hotărârea de consiliu pentru emiterea avizelor (hotărârea nr 36), precum și hotărârea 82 care abroga hotarearea 36, sunt din anul 2014.La acest moment – februarie 2017- nu există nici un răspuns la sesizarea mea din data de septembrie 2016, adresată primarului din comuna Florești-Stoenești.Sfarsitul anului 2016 – un stalp de iluminat este montat în fața intrării în curtea club cool, care pare alimentat la rețeaua electrică stradală, fapt pe care îl consider un alt abuz al primăriei și al proprietărilor societății. Dar cui sa ii mai spui si asta cand nici reflectoarele de pe terenul de fotbal nu si le-au indreptat doar spre terenul lor, desi am scris in sesizarile catre politie si primarie ca sunt proiectate pe locuinta noastra.Februarie 2017- Societatea functioneaza in continuare, dl. primar nu mai raspunde la telefon.- Desi prefectura nu a raspuns in timpul legal si nici nu raspuns intrebarilor mele din sesizare, corpul de control al ministrului MAI raspunde ca nu este nimic in neregula. In realitate este.Este destul de clar că dl. primar nu aplică legea și că înlesnește funcționarea ilegală a societății SC Club Cool 2009 SRL (inclusiv avizul provizoriu este o ilegalitate și un abuz, ca să nu mai amintesc că oricum nu s-a respectat ora 23 când ar fi trebuit să înceteze activitatea).Este clar ca nici prefectul nu vrea sa se implice, raspunsul de la prefectura cuprinzand doar partea de avize de constructii, ceea ce a fost verificat de catre Inspectoratul de constructii la sesizarea mea, nu se pomeneste nimic despre lipsa avizul de functionare sau despre alte avize si autorizatii despre care am intrebat in sesizare.Primaria si prefectura imi recomanda sa sun la politie daca ma deranjeaza zgomotul. Atat.La ultimele sesizări telefonice efectuate către Poliția locală prin numărul secției Bolintin Vale sau prin 112, am observat următorul aspect:25 ianuarie a.c.- gasim doua cauciucuri intepate. Masina era parcata in fata portii, pe partea dinspre strada.Nu am putut sa nu remarc timpul record de constructie :Nu de puține ori, la apelarea numărului poliției locale pentru a face sesizări referitoare la blocarea accesului în curte de către mașinile celor ce participă la evenimentele din timpul nopții din restaurant, ni se răspunde cu întrebarea dacă plecăm undeva, la sesizările în legătura cu gălăgia de la restaurant am primit de multe ori răspunsul că restaurantul deține un buletin de măsurare a zgomotului conform legii și că dacă nu erau legali, ar fi fost închiși de mult, iar la sesizările referitoare la gălăgia și injuriile provenind de la meciurile de fotbal, mi se răspunde că terenul este privat și că poliția nu poate intervenii, iar când se deplasează un echipaj, nu de puține ori am observat o relație mai mult decât profesională între unii dintre ei și asociații societății.În plus există incercări de intimidare de la proprietarii societății, cum ar fi amenințările cu bataia, notificarea în invitatia de mediere a faptului că deține datele noastre personale- adresa din CI de exemplu, și scrierea cu vopsea pe gardul proprietății noastre a unor mesaje obscene.Din răspunsurile primite până la acest moment, precum și din corelarea informațiilor existente, pot afirma că instituțiile de mai jos, din diverse motive, nu au acționat conform legii, în fapt favorizând societatea Club Cool 2009: Garda de Mediu, Primăria Florești-Stoenești, prefectura Giurgiu Judecătoria Bolintin, Poliția Economica Giurgiu/București, Poliția locală/Giurgiu, ANAF Ploiești /București.Sa mai discut despre modul in care a fost obtinuta o autorizatie de a construi terenul acela de fotbal in mijlocul satului, la cativa metri de case? Sau restaurantul?