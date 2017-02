Clasa pregatitoare 2017 Ministerul Educatiei a aprobat metodologia si calendarul de inscriere in invatamantul primar: Luni incepe prima etapa de inscrieri

Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2015-2016

Pregatirea inscrierii in invatamantul primar

Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus , respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitati specifice clasei pregatitoare, a unei "Zile a portilor deschise" , zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.

Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia prevede aceasta evaluare.



Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala / Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesului-verbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet / municipiul Bucuresti, catre comisia judeteana / a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (comisia judeteana / a municipiului Bucuresti)

Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare

Afisarea programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora.

Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul 8:00 - 18:00 (luni - vineri) , respectiv 9:00 - 13:00 (sambata).

Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.



Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.

Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.

Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Ministerul Educatiei a publicat astazi, 22 februarie, Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, precum si Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare.Prima etapa de inscriere a copiilor in invatamantul primar (completarea/depunerea cererilor) incepe in data de 27 februarie si se incheie in data de 16 martie. A doua etapa se desfasoara intre 24 si 30 martie. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) in perioada 22 februarie - 14 martie.Fiecare unitate de invatamant in care se organizeaza clasa pregatitoare are obligatia sa organizeze Ziua portilor deschise intr-una din zilele din intervalul 23 februarie - 2 martie. Cu acesa ocazie, parintii si copiii vor putea vizita spatiile scolare si vor putea discuta cu cadrele didactice.In clasa pregatitoare pot fi inscrisiLa solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti au responsabilitatea organizarii sau, dupa caz, a reorganizarii circumscriptiilor. Nu in ultimul rand, inspectoratele scolare vor solutiona orice situatie legata de inscrierea in invatamantul primar, in interesul educational al elevului si in limitele legii.Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant au obligatia de a asigura permanent, corect si cat mai rapid informarea si consilierea parintilor pe tema prevederilor legii si ale metodologiei, spune Ministerul Educatiei.Numarul de locuri alocate, prin cifra de scolarizare, pentru clasa pregatitoare in invatamantul de stat, este mai mare sau egal cu numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invatamantul primar, asigurandu-se, astfel, scolarizarea tuturor copiilor.

Anexa 1 OMEN 3247 - Calendar Inscriere



Anexa 2 OMEN 3247 - Metodologie Inscriere