Augustin Lazar: Ordonanta 13 nu mai exista. Nu mai avem niciun motiv sa fim ingrijorati

Kaufland Romania, lider in industria retail, cu o retea de 112 hipermarketuri, este cel mai mare angajator privat din economie, cu peste 16.000 de salariati si este urmat in top de catre OMV Petrom si Automobile Dacia. 84% dintre angajatii Kaufland lucreaza in vanzari, in timp ce 16% dintre acestia lucreaza in logistica sau in departamente suport din cadrul sediului central.