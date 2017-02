Vladimir Tismaneanu: Protestele de la Bucuresti au pus capacul peste cosciugul in care zace sistemul Iliescu

Tismaneanu vorbeste, in interviu, despre America de "a doua zi" dupa alegerea lui Donald Trump presedinte, cat si depre mecanismul fricii, speculat de totalitarisme. El analizeaza si protestele din Romania ultimelor luni, in care vede geneza unei noi generatii, care denunta coruptia si care este capabila sa imprime un nou model de societate.Declarat cuvantul anului 2016 si investit cu forta de a defini epoca pe care o traversam, post-adevarul ramane o minciuna, de felul celei pe care se intemeiau, de altfel, limbajele totalitare, argumenteaza Vladimir Tismaneanu, pentru care minciuna trebuie desemnata in continuare ca minciuna, nu ca "post-adevar".Despre Donald Trump, Vladimir Tismaneanu spune ca "Personajul este o combinatie de clown si demagog, are putine idei, mesteca vorbele precum un chewing gum, agita spiritele si creeaza, zi de zi si ceas de ceas, anxietate, frustrari, nevroze. Cand 50 de presedinti de universitati ajung sa-i ceara anularea ori modificarea unui absurd si nociv ordin executiv, Trump se preface ca nu aude. Este un sarlatan politic, legat direct de cercurile unei extreme drepte pline de resentimente ataviste, xenofobe, rasiste.""Au contat imens retelele de socializare, dar, sa nu uitam, Hillary Clinton a castigat votul popular. Presa mainstream si-a spus cuvantul insistent asupra ireponsbilitatii flagrante a candidatului Trump. Nu stiu cat de pro-Hillary a fost (cititi-o pe Maureen Dowd), dar, fara dubiu, a existat o reactie masiva impotriva unui candidat perceput ca un posibil dictator fascistoid", mai spune politologul.In ceea ce priveste alegerile din Romania, intrebat cum explica faptul ca, atat la alegerile locale, cat si la cele generale, au fost votati candidati urmariti penal sau trimisi in judecata, Vladimir Tismaneanu spune ca "Aici e vorba despre manipulari masive prin televiziuni ancilare si despre mesaje deliberat mincinoase propagate cu maxima perfidie. Atacurile impotriva lui George Soros, nascociri delirante, au fost si raman ilustratii deplorabile ale unor patologii xenofobe proprii PSD si ALDE. Demonstratiile de protest au probat ca sute de mii de cetateni detesta, resping, repudiaza coruptia. Cred ca vorbim de milioane.""Am scris un articol, impreuna cu politologul Marius Stan, in Politico.eu, in care ne-am ocupat de aceasta tema (despre proteste - n.red.. Da, este vorba de o noua generatie pentru care vechile metehne si infamii nu mai sunt tolerabile. UE inseamna transparenta, incredere, norme, reguli, proceduri. Pesedismul este exact opusul: clientelism, cinism, jaf la drumul mare sau pe ascuns, manopere dolosive. Pentru mine, aceste demonstratii au pus capacul peste cosciugul in care zace putredul sistem Iliescu", afirma Tismaneanu."Exista, intotdeauna, fenomene de difuziune a unor experiente politice. Revolutia civica din Romania, cea pe care am numit-o revolutia celularelor, este un asemenea fenomen. Nu m-as mira sa-l vedem reluat, renascut in locuri neasteptate, inclusiv in China. Autoritarismul populist nu poate rezolva niciuna dintre problemele pe care le denunta cu justitiara pasiune. Partidul peronist isi zicea justicialist. Avea o pseudo-ideologie salvationista, dar peronismul nu a salvat nimc. A distrus in schimb multe lucruri, a aruncat de doua ori Argentina in haos si mizerie...", adauga el.