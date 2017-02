VIDEO Vicepresedintele CE Andrus Ansip: Reforma drepturilor de autor, in sprijinul elevilor din Europa

"La scoala, profesorii folosesc o intreaga gama de materiale ajutatoare pentru a transmite mai bine informatiile catre elevi - texte, imagini, muzica, filme - astfel incat procesul de invatare sa devina o experienta mai placuta si mai bogata. Poate fi vorba de o simpla copie la xerox, de o melodie inregistrata de la radio sau de un videoclip descarcat de pe internet.Cu toate acestea, profesorii care folosesc astfel de materiale in clasa ar putea incalca normele de drepturi de autor fara sa isi dea seama. Conform regulilor in vigoare, statele membre ale UE pot crea o exceptie legala tocmai pentru a acoperi cazurile de reproducere a unor materiale atunci cand acestea se folosesc pentru ilustrare in scop educativ.Din pacate, modul in care sunt aplicate aceste exceptii la nivel european difera, in special atunci cand este vorba de utilizarea unor materiale protejate prin drepturi de autor in cadrul activitatilor didactice digitale sau on-line.Tehnologiile digitale transforma mediul in care se desfasoara procesul de predare-invatare. Ele sunt folosite din ce in ce mai mult in educatie: de exemplu, laptop-urile sunt utilizate pentru a reda videoclipuri in clasa, iar tablele interactive pot servi la afisarea paginilor de internet.Legislatia UE actuala nu abordeaza insa corespunzator prezenta si influenta semnificativa a tehnologiilor digitale asupra mediului de invatare. Se simte deci nevoia unei actualizari. Intr-un studiu recent, doar 34% dintre profesori si 26% dintre elevi au apreciat ca fiind foarte clare conditiile legate de drepturile de autor aplicabile in cazul materialelor folosite in scopuri de predare/invatare.Aproape un sfert dintre profesori au declarat ca s-au lovit de restrictii legate de drepturile de autor in desfasurarea activitatilor didactice digitale, cel putin o data pe saptamana.