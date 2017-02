Simion Hancescu (FSLI): Salariile personalului nedidactic vor creste cu circa 20%. Guvernul va da joi o Ordonanta in acest sens

"Este vorba de o problema ce a aparut din cauza unor interpretari eronate. Este vorba de salarizarea personalului nedidactic. Ceea ce am discutat cu prim-ministrul este sa se dea o Ordonanta maine, astfel incat sa se reglementeze incepand cu data de 1 februarie si aceasta problema. Concret, este vorba de o majorare salariala de la 1 februarie spre 20%, prin acordarea sporului de vechime pentru personalul nedidactic. Este vorba de 53.000 de oameni pe care ii avem in sistem. (...) nu este vorba despre un efort suplimentar, in Legea bugetului acesti bani erau prinsi, circa 90 milioane lei", a afirmat Hancescu, dupa o intalnire cu primul ministru.Liderul FSLI a explicat ca "S-a interpretat la un moment ca ar beneficia de prevederile Ordonantei 2/2017, lucru care nu s-a concretizat si trebuia sa gasim o solutie. In momentul in care a aparut Ordonanta 2 pentru salarizarea in Administratia publica au fost voci din Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei care au spus ca se incadreaza si personalul nedidactic pe aceasta ordonanta. Dar realitatea a demonstrat ca lucrurile stau altfel si, de aceea, este nevoie de clarificari printr-un act normativ."Si presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor, a subliniat ca in momentul de fata "exista disponibilitate" pentru rezolvarea problemei sporurilor, un "neajuns" generat de Ordonanta 99/2016, privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare"Exista disponibilitate in momentul de fata de a rezolva acest neajuns pe care l-a generat Ordonanta 99, care a fost promovata de fosta guvernare. Problema aceasta, a sporurilor, este generata de Ordonanta 99. In momentul de fata, exista disponibilitate pentru clarificarea problemei sporurilor si, bineinteles, identificarea resurselor financiare pentru intrarea in normalitate", a afimat Marius Nistor.In ceea ce priveste proiectul Legii salarizarii personalului bugetar, Simion Hancescu a subliniat ca, in perioada urmatoare, vor avea loc discutii cu federatiile sindicale, proiectul urmand sa fie finalizat in maximum o luna. Potrivit acestuia, s-a s-a discutat varianta unui salariu minim diferentiat in sectorul bugetar si in cel privat, dar "discutiile vor continua, pentru ca e o problema sa fie salarii diferite in sectorul bugetar fata de sectorul privat si, probabil, se va ajunge la un salariu minim unic si in sectorul public si in cel economic".