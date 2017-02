Politia din Brasov o ancheteaza pentru purtare abuziva pe invatatoarea inregistrata in timp ce isi jignea elevii

"A fost depusa o sesizare, iar colegii de la Biroul de Investigatii Criminale au demarat o ancheta in acest caz. Investigatiile se desfasoara sub supravegherea unui procuror", a declarat Gabriela Dinu, purtator de cuvant al Politiei Brasov.Scandalul a inceput saptamana trecuta, dupa ce unul dintre elevii de clasa a II-a a povestit acasa despre comportamentul invatatoarei, iar parintii au decis sa o inregistreze pe femeie in clasa."Ia si scrie, ca te strang de gat! Ia si scrie, ca te mananc! Nu face asa ca te duc in gradina zoologica, acolo te duc! Ia si scrie! Pana nu scrii tot pe caiet, nu scrii nimic la tabla! Te mananc! Te mananc, nu alta. Ia si scrie sim-plu! Nu ti-e rusine, tampitule ce esti!", se aude vocea invatatoarei pe una dintre intregistrarile facute de un parinte.Unui alt copil femeia ii spune "gunoi": "Ia vino, ma, incoa', la mine! Umflatule! Vezi ca te-ai si ingrasat, tragi un fund dupa tine!... Unde ti-e lucrarea? (...) Taci, mai, din gura! Nu mai sari, mai, cu gura! Pe tine sa nu te aud, mai, cum sari tu cu gura aia, mai, nesimtitule! Pentru mine esti gunoi in clasa asta!"Parintii au depus inregistrarile la Inspectoratul Scolar Brasov, fiind deschisa o ancheta.Intre timp, parintilor li s-a permis sa asiste la ore pentru a se asigura ca elevii sunt tratati corespunzator.Invatatoarea, care are o vechime de 38 de ani, iar acum este la prima abatere disciplinara, sustine ca vocea din inregistrari nu este a ei.