Mircea Cartarescu, editorial in Le Monde: Vom ramane in strada pana cand vom obtine o democratie adevarata

"Radem pana la lacrimi si lacrimile ne ingheata pe obraji cand dam cu ochii de pancartele si caricaturile pe care amatori si caricaturisti deopotriva le fac conducatorilor acestei tari. Da, a fost teribil de frig, dar ne opunem, iar rezistenta, adevarul, rezistenta morala sunt acele valori si principii care ne fac oameni si care reprezinta coloana nosatra vertebrala", scrie Mircea Cartarescu."Vaclav Havel a vorbit despre . Este subiectul cel mai actual in Romania de azi. Ne intalnim cu sutele de mii pe strazi si in piete pentru a exercita puterea noastra impotriva fricii, impotriva frigului, impotriva abjectiei umane, impotriva coruptiei organizate, impotriva dispretului si arogantei. Pentru a arata ca politica ar trebui sa fie etica si in slujba oamenilor. Traim in vremuri nefericite, iar noi nu putem da vina pe nimeni, pentru ca vina ne apartine in totalitate.""E vina noastra, a tuturor, daca Europa astazi seamana cu barca lui Rimbaud. Brexitul este din vina noastra, potentialul Frexit va fi vina noastra. E vina noastra, a tuturor, daca ne aflam in situatia de a contempla lucrurile cum se deterioreze zi dupa zi si nu face nimic, ca si cum proximitatea dezastrului nu ne afecteaza, ci afecteaza doar un vecin.""In cazul in care politica nu este suficienta pentru a proteja viata noastra, demnitatea noastra si viitorul nostru, am ramas cu solutia protestului civic", concluzioneaza Mircea Cartarescu.