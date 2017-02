​O idee controversata prinde iar contur: Europa cu doua viteze

Adina Valean, PPE, cu o saptamana inaintea votului din PE asupra rezolutiei Verhofstadt: "Ne opunem puternic unei astfel de idei care creeaza disensiuni in interiorul unei Uniuni care ar trebui sa fie mai unita si mai coerenta in fata amenintarilor si provocarilor vremurilor in care traim." Potrivit site-ului PPE, toata delegatia Romaniei in PPE se opunea propunerii

Monica Macovei, europarlamentar independent: "Daca proiectam o Uniune cu doua viteze, nu va arata bine, iar proiectul Verhofstadt asta propune: o Uniune cu doua viteze. Am votat impotriva acestui raport. (...) Da, trebuie sa ne reformam, trebuie sa reformam institutiile europene, trebuie sa fie mai putine institutii, trebuie sa avem grija cum cheltuim banii, trebuie sa fim mai transparenti, trebuie sa fim mai cumpatati in cheltuieli. Toate acestea sunt adevarate. Trebuie sa avem un singur sediu, de asemenea, al Parlamentului European. Dar, repet, nu o Uniune cu doua viteze."

Daciana Sarbu, grupul Socialistilor: "Discutiile despre o Europa cu doua, trei sau mai multe viteze ori "cercuri concentrice" cu niveluri diferite de integrare nu pot duce decat la o distrugere a proiectului european si la o noua impartire a Europei. (...) O Uniune Europeana cu doua viteze se va fractura, fiindca fara principiul absolut al solidaritatii, separarea va fi de neoprit."

Claudia Tapardel, grupul Socialistilor: raportul lui Guy Verhofstadt ne dă ocazia în aceste zile să discutăm sincer despre o posibilă reformă profundă a Uniunii Europene, iar delegația României va susține prevederile acestuia în măsura în care reforma arhitecturii instituționale nu va plasa țara noastră într-o poziție de inferioritate față de statele mai vechi. (...) Este important ca reforma UE sa porneasca de la principiul egalitatii dintre statele membre si sa nu se transforme intr-un pretext de a promova integrarea in doua viteze"

Luni, Francois Hollande a anuntat ca pe 6 martie el si liderii Germaniei, Italiei si Spaniei se vor reuni intr-un "mini-summit", la Versailles, pentru a discuta de reformele necesare UE. Discutiile ar avea loc cu cateva saptamani inaintea unui summit menit sa marcheze 60 de ani de la Tratatul de la Roma, reuniune la varf programata pentru 25 martie.Dar, asa cum e citat de Euractiv.com , Hollande s-a simtit de la bun inceput nevoit sa mentioneze ca "nu e vorba sa decidem noi patru cum trebuie sa arate Europa. Nu aceasta e ideea, dar suntem totusi patru tari importante si ne revine noua sa decidem ce vrem sa facem cu celelalte, impreuna".Sursa citata mentioneaza ca mini-summitul de la Versailles a fost precedat de mai multe reuniuni in format restrans, in ultima vreme, inclusiv una de anul trecut, la nivelul ministrilor de Externe din cele sase state membre fondatoare ale UE. Dar aceste reuniuni au starnit nemultumiri si ironii in randul celorlalte tari.Situatia este cu atat mai complicata cu cat, la summitul din 25 martie UE e decisa sa formuleze o viziune clara asupra viitorului sau, in conditiile dificile puse de contextul global Brexit-Rusia-Trump. Cuvantul de ordine este "unitate".Dar aceasta unitate se confrunta cu mai multe provocari. Pe de o parte, tocmai in ajunul aniversarii europene ar intentiona premierul britanic sa declanseze oficial procedurile pentru Brexit . Pe de alta parte, disputele legate de planurile unei "Europe cu doua viteze" se permanentizeaza.Cel mai recent, aceasta din urma chestiune a fost adusa din nou pe tapet de o rezolutie aprobata de Parlamentul European , referitoare la reforma tratatelor europene. Cel care a redactat rezolutia, europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE, a propus intre altele:⦁ dupa ce este adoptata o capacitate bugetara pentru zona euro, iar Parlamentul European si Consiliul voteaza chestiuni specifice zonei euro, toti deputatii sa poata vota; dar sa fie avut in vedere, ca posibila abordare, un vot diferentiat: voturile deputatilor europeni alesi in zona euro sa fie luate in considerare, iar cele ale deputatilor din tarile non-euro sa fie doar consultative.Ca dovada a dezbinarii simtite in PE referitor la aceasta tema, rezolutia lui Verhofstadt a fost aprobata cu un scor foarte strans: 283 de voturi pentru, 269 impotriva si 83 de abtineri. Si aceasta, in conditiile in care foarte multi deputati din tari non-euro, inclusiv Romania, au votat impotriva ei indiferent de culoarea politica. Ce au spus, intre altele, diversi eurodeputati romani: