LIVE VIDEO Cateva sute de oameni in Piata Victoriei, in a 22-a zi de manifestatii

Urmareste LIVE VIDEO manifestatia:Peste 100 de oameni s-au adunat, marti seara, in Piata Victoriei din Capitala, in a 22-a zi de proteste generate de ordonanta privind modificarea codurilor penale.Manifestantii flutura steaguri tricolore si sufla in vuvuzele, scandand: "In democratie, hotii stau la puscarie","ALDE si PSD, aceeasi mizerie","Fara gratiere","Zi de zi aici vom fi", Hotii", "PSD, ciuma rosie", "Demisia","DNA sa vina sa va ia".Circulatia se desfasoara normal in zona.Numarul record de manifestanti in Piata Victoriei a fost atins in 5 februarie, cand peste 280.000 de oameni au protestat chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale.______________Protestatarii huiduie si scandeaza: "Romania, trezeste-te", "Ai vandut puradei si ti-ai luat case pe ei", "Demisia", "Luptam, luptam, Guvernul aparam", "Jos Iohannis".Recordul de participanti la manifestatia de la Palatul Cotroceni a fost in prima zi de proteste, din 5 februarie, cand au iesit in strada peste 2.000 de oameni.