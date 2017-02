Tudorel Toader, fost judecator la Curtea Constitutionala, in carti pentru postul de ministrul al Justitiei

Tudorel Toader este acum rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. In universitate se discuta deja despre viitorul rector interimar, au mai declarat sursele mentionate.Tudorel Toader este profesor la Facultatea de Drept a Universitatii AI Cuza si e doctor in stiinte juridice. El a castigat postul de rector la alegerile din 2016.Intr-un interviu acordat in urma cu o saptamana postului Radio Romania Iasi , Tudorel Toader explica faptul ca "infractiunea de abuz in serviciu nu a suferit niciun moment de intrerupere, de suspendare".Intrebat in legatura cu subiectul achitarilor si a anularii unor condamnari pentru infractiunea de abuz in serviciu, in lumina unor decizii recente ale Curtilor de Apel din Alba Iulia si Cluj-Napoca, adoptate dupa decizia interpretativa a Curtii Constitutionale din iunie 2016 in privinta abuzului in serviciu, Toader a precizat ca "norma juridica se aplica in continuare, fara intrerupere, dar in sensul interpretat de Curte".El a tinut sa sublinieze ca nu se poate vorbi de o dezincriminare a abuzului in serviciu ca efect al deciziei judecatorilor constitutionali. Toader a insistat pe ideea ca un functionar public poate fi tras la raspundere pentru abuz in serviciu si in prezent.