Raed Arafat: Dispeceratul integrat al Capitalei ar putea deveni operational in 2017

"Au fost foarte multe discutii despre forma de integrare si dupa ce s-a stabilit totul la sfarsitul anului trecut a fost nevoie sa se faca lucrari de adaptare a spatiului. Acum este in lucru. Primaria ne sprijina, speram ca in acest an sa dam drumul dispeceratului", a spus Arafat.Intrebat ce inseamna acest dispecerat, Arafat a spus ca este vorba de reunirea sistemelor de urgenta intr-un singur loc."Acum pompierii cu SMURD sunt intr-un loc care nu este potrivit, Ambulanta in alt loc, unde este si risc seismic din cauza cladirii. Daca apare ceva mai complex coordonarea se face din doua locuri, noi vrem sa aducem totul intr-un loc, ca toate resursele sa fie gestionate de la acelasi loc si in cazurile cotidiene si de accidente colective. Un exemplu, intr-o zi era aglomeratie la metrou, intr-o ora au venit patru apeluri de urgenta, la primul s-a trimis un echipaj SMURD care a ajuns in cateva minunte, la al doilea s-a trimis al doilea echipaj SMURD, la al treilea un alt echipaj SMURD si motocicleta, iar la al patrulea o ambulanta adusa din Ilfov. Daca eram intr-un loc modificam resursa", a spus secretarul de stat.Integrarea are loc si pentru urgentele cotidiene si pentru cele colective, cum au fost incendiile din cluburile Bamboo si Colectiv sau accidentul in lant de pe Autostrada A2, din noiembrie 2016."Integrarea are loc atat pentru urgentele cotidiene, cat si pentru cele colective, asa cum a fost in situatia din Bamboo, Colectiv si A2. E mult mai bine sa-i avem pe toti intr-un loc, decat separat", a spus Arafat.Intrebat de ce ar mai fi nevoie de adaptari de spatii daca aceasta cladire a fost construita cu acest scop, Arafat a spus ca destinatia initiala era de centru de management al situatiilor de urgenta pentru comitetul municipal."Initial, cladirea trebuia sa fie numai centru de management al situatiilor de urgenta pentru comitetul municipal. Apoi, s-a luat decizia sa se faca Dispeceratul integrat acolo. Este nevoie de modificari de cablare si montarea unui numar mai mare de prize", a spus Raed Arafat.Seful DSU a mai fost intrebat care este timpul mediu de interventie la caz."Timp de raspuns in medie pe tara 11 minute, in mediul urban foarte bun, pe rural mai avem nevoie de puncte de lucru pe pompieri si pe partea medicala. In rural, timpii pot depasi 20 de minute. La Bucuresti, ar trebui sa avem, spre exemplu, 13 puncte de plecare pompieri. Adica din punctele cu 7-8 masini luam una si dam unui nou punct de lucru", a explicat Arafat.Intrebat despre gradul de uzura al masinilor, secretarul de stat a spus ca "depasirea este clara"."Depasirea echipamentelor este clara. Nu am reusit sa realizam programul din motive birocratice. In loc sa avem masini din 2013, 2014, 2015, avem din 2008-2009, si la ambulanta si la SMURD. De aceea s-a invechit parcul, de aceea necesita o inlocuire urgenta printr-un program multianual, si nu dintr-o data, ca nu ai cum. Nu a fost lipsa de fonduri si nici de vointa a unui ministru. Au fost persoane care au intarziat semnarea unor contracte, care nu au dorit sa semneze un contract sau altul, un contract subsecvent. Valoarea investitiei pentru modernizarea flotei va costa zeci de milioane de euro, dar asta nu se face intr-un an. O ambulanta de tip B4 costa cam 66.000 euro. Un pret mult sub preturile europene, si cu dotare excelenta. Astfel de masini ne trebuie cam 150-200 pe an. Sa vedem cate vom lua, licitatia este in curs. Repet, exista un acord-cadru pe diferite tipuri de masini care se refera la 3.000 de ambulante, care vor fi luate in ani, dar nu dintr-o data. Pe parcursul mai multor ani, pe patru ani, si numai pentru urgente", a adaugat seful DSU.