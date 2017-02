Tutuianu, despre solicitarea lui Dragnea de investigare a rolului firmelor mari in proteste: Nu trebuie sa-mi spuna nimeni ce am de facut

"Am spus in urma cu doua sedinte sa verificam in ce masura exista probleme legate de securitatea nationala. Eu ma exprim foarte clar. Evident ca am discutat chestiunea asta in comisie in urma cu doua saptamani", a afirmat Adrian Tutuianu, intrebat daca are detalii despre o posibila implicare a multinationalelor in protestele din Piata Victoriei.La remarca presei ca presedintele PSD a anuntat ca asteapta un punct de vedere al comisiei in aceasta chestiune, social-democratul a precizat ca Liviu Dragnea "a fost la o emisiune", iar el isi face "activitatea in comisie dupa normele care reglementeaza activitatea comisiei"."Opinia publica va fi informata cu ceea ce poate fi informata si cand avem suficiente date", a completat el. De asemenea, intrebat daca Liviu Dragnea i-a cerut sa cerceteze modul in care multinationalele au fost implicate in proteste, Adrian Tutuianu a sustinut ca nu trebuie sa ii spuna nimeni ce are de facut."Eu imi conduc activitatea mea de presedinte al comisiei dupa regulamente si dupa lege. Nu trebuie sa-mi spuna nimeni ce am de facut. Procedural, daca cineva vrea sa ne ceara sa verificam ceva, ne adreseaza o solicitare", a conchis presedintele Comisiei de control al SRI.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reluat, duminica, la Romania TV, acuzatiile potrivit carora corporatiile multinationale, si chiar nationale, si-au "stimulat" si indemnat angajatii sa protesteze, comentand ca asteapta de la seful Comisiei SRI din Parlament, Adrian Tutuianu, informatii suplimentare pe aceasta tema.