O mama din SUA a hotarat sa duca sarcina la termen, desi fetita va muri in cateva ore de la nastere. Decizia, luata pentru a dona organele micutei

Keri Young si sotul ei Royce au fost la consultatia de 19 saptamani pentru a afla sexul viitorului copil, dar au fost devastati sa afle ca fatul are o boala incurabila cunoscuta drept anencefalie.Bebelusul, pe care l-au botezat Eva, se va naste fara un creier dezvoltat pe deplin si se preconizeaza ca va muri la cateva ore de la nastere.Cuplul a luat in considerare inducerea nasterii premature pentru a-si duce viata mai departe, dar, in schimb, au hotarat sa duca sarcina la capat pentru ca organele copilului sa fie donate.“Aceasta este inima perfecta a fiicei noastre. Are picioare perfecte si maini perfecte. Ea are rinichi perfecti, plamani perfecti si un ficat perfect. DIn pacate nu are un creier perfect”, a scris Keri pe pagina ei de Facebook “Va rog sa continuati sa va ganditi si sa va rugati pentru noi”, a spus ea.