Teodor Melescanu: Nu am semnat niciun protocol cu Ambasada Rusiei

El a adaugat ca, la intalnirea pe care a avut-o saptamana trecuta cu ambasadorul Valeri Kuzmin, nu au fost aduse in discutie protocoale.'Nu s-au discutat protocoale. Sunt teme pe care ambasadorul Rusiei le considera posibile teme pentru viitor. (...) Ei vorbesc generic de teme pe care ar trebui sa le avem in atentie', a precizat Melescanu.Pe 13 ianuarie, MAE anunta ca ministrul Teodor Melescanu l-a primit pe ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, cu care a vorbit despre o 'abordare pragmatica' a relatiilor bilaterale, dar si despre necesitatea evitarii 'unei retorici inadecvate in declaratiile publice'.Potrivit MAE, Melescanu a subliniat 'importanta unei abordari pragmatice in relatiile bilaterale, exprimand deschiderea partii romane pentru dialog'.Ministrul a evocat 'necesitatea evitarii unei retorici inadecvate in declaratiile publice si focalizarea eforturilor catre dialogul direct', preciza MAE.'In acest sens, a accentuat ca angajamentele si pozitiile Romaniei in plan extern, in special cele legate de apartenenta tarii noastre la comunitatea de valori europene si euro-atlantice, sunt elemente profund consensuale la nivelul societatii romanesti', informa Ministerul de Externe.In 14 februarie, pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la Bucuresti a fost mentionata intrevederea Melescanu-Kuzmin, precizandu-se ca 's-a discutat despre starea actuala si perspectivele dezvoltarii relatiilor ruso-romane in diferite domenii'.De asemenea, ambasada a facut trimitere la un material pe aceasta tema al corespondentului agentiei TASS in Romania.'Pe ordinea de zi urmatoare, a mentionat domnul Kuzmin, se afla semnarea a trei documente importante - noul Program de cooperare in domeniul culturii, educatiei, mass-media, sportului, tineretului si turismului, un nou Protocol de cooperare in domeniul invatamantului pe perioada 2017 - 2022, intre Ministerul Educatiei si Stiintei din Federatia Rusa si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania, precum si Protocolul privind desfasurarea unui concurs comun de proiecte de cercetare stiintifica intre aceleasi ministere (asa-numitul memorandum de granturi)', indica materialul de presa la care a facut referire Ambasada Rusiei la Bucuresti.