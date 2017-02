CCR: Exproprierile pentru scopuri de utilitate publica fara despagubiri sunt neconstitutionale

Plenul CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 14 din Legea nr. 255/2010, potrivit careia scoaterea, definitiva ori temporara, din fondul forestier national, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes national, judetean si local se excepteaza de la plata despagubirilor prevazute de art. 41 lit. b), c) si d) si art. 42 lit. b), c) si d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cuvenite persoanelor fizice si persoanelor juridice private, este neconstitutionala", se precizeaza intr-un comunicat al CCR.In opinia judecatorilor constitutionali, prin exceptarile prevazute de lege se introduce un factor de neclaritate in aplicarea criteriilor privind despagubirile cuvenite, incalcandu-se art. 1 alin. (5) din Constitutie. In plus, aceste interpretari sunt de natura sa aduca atingere art. 44 din Constitutie privind dreptul de proprietate."Prevederile legale criticate instituie, in realitate, o diferentiere nejustificata intre proprietarii vizati de ipoteza Legii nr. 255/2010 si ceilalti proprietari expropriati sau al caror drept de proprietate este afectat in baza altor temeiuri legale care nu exclud acordarea despagubirilor mentionate. In aceste conditii, prevederile legale criticate apar ca fiind neconstitutionale prin raportare la art. 16 din Constitutie", se mai arata in comunicatul CCR.