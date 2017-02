Fost decan al Facultatii de Farmacie de la Universitatea Ovidius, condamnat la 8 ani si 8 luni de inchisoare

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta.Instanta Tribunalului Constanta a dat sentinta, marti, in dosarul in care profesorul universitar Gheorghe Taralunga, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius a fost judecat pentru mai multe multe infractiuni de luare de mita.De asemenea, un student grec, Evangelos Faloutsos, judecat pentru dare de mita, a primit o condamnare de doi ani de inchisoare cu suspendare, aceasta decizie putand si ea sa fie atacata.Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gheorghe Taralunga si a lui Evangelos Faloutsos in februarie 2015. Anchetatorii au stabilit ca, in luna ianuarie 2015, Taralunga, in calitate de profesor universitar doctor la Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius Constanta, a primit de la 10 studenti sume cuprinse intre 200 si 600 de euro, pentru a-i promova, in conditii nelegale, la diferite examene.De asemenea, la data de 28 ianuarie 2015, pentru acelasi motiv, Evangelos Faloutsos i-a oferit lui Gheorghe Taralunga 200 euro, in biroul sau de la sediul Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius Constanta, in aceeasi zi profesorul universitar doctor fiind prins in flagrant.