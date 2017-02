"Spiderman", hotul care a furat din Paris cinci tablouri, evaluate la 100 mil. euro, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare

Vjeran Tomic, in varsta de 49 de ani, le-a spus anchetatorilor ca a patruns prin efractie in Muzeul de Arta Moderna din Paris in mai 2010 cu intentia de a fura opere semnate de Fernand Leger si Amedeo Modigliani.Dupa ce a patruns in muzeu, a descoperit ca acesta nu era inzestrat cu un sistem de alarma eficient si a decis sa fure mai multe opere de arta, luand cu el si trei picturi realizate de Pablo Picasso, Henri Matisse si Georges Braques.Vjeran Tomic avea deja la activ alte 14 condamnari pentru furt de bijuterii si opere de arta, iar multe dintre acele jafuri au necesitat o abilitate speciala de a se catara pe ziduri si fatadele unor cladiri pentru a patrunde in apartamentele victimelor.In urma numarului mare de condamnari si datorita capacitatii sale de catarare, Vjeran Tomic a fost supranumit "Spiderman".Alti doi barbati, anticarul Jean-Michel Corvez si comerciantul de ceasuri Yonathan Birn, au fost condamnati la sapte ani respectiv sase ani de inchisoare, pentru faptul ca au acceptat sa preia si sa comercializeze apoi acele opere de arta furate.Cei trei barbati au primit si amenzi consistente - 200.000 de euro pentru Tomic si 150.000 de euro pentru Corvez si Birn.De asemenea, instanta le-a ordonat celor trei sa rambursese valoarea totala a picturilor furate - 104 milioane de euro - municipalitatii din Paris.Yonathan Birn a declarat in timpul procesului ca a aruncat picturile. Niciuna nu a fost recuperata, iar anchetatorii cred ca tablourile nu se mai afla in Franta.