Melescanu, la DNA pentru audieri in privinta adoptarii Ordonantei 13: Din punctul meu de vedere am respectat toate prevederile legale

13

DNA

"Din punctul meu de vedere am respectat toate prevederile legale", a spus ministrul de externe."Am dat avizul pentru ca se traduceau in legislatie prevederi ale Parlamentului European si Consiliului European", a precizat el.Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni ca i se pare "un pic ciudat" chemarea la DNA a unor ministri si secretari de stat in dosarul privind adoptarea controversatei OUG 13, abrogata ulterior.Ministrul de Interne a fost audiat luni dimineata de DNA in dosarul OUG. Carmen Dan a plecat de la sediuldupa circa o ora si jumatate, precizand ca a fost audiata in calitate de martor.Au mai fost la Directia Anticoruptie pentru a da declaratii in acest caz, Mihai Busuioc, secretar general al Guvernului si Gratiela Gavrilescu, ministru pentru relatia cu parlamentul. De asemenea, au mai fost audiati Constantin Sima si Oana Haineala, fosti secretari de stat in MInisterul Justitiei.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat luni ca Romania este "un unicat in Europa" , in conditiile in care procuratura ancheteaza deciziile politice ale Guvernului