Washington Post: Creativitatea romaneasca marcheaza marile proteste anticoruptie

“Deci ce inseamna sa protestezi ca un roman?”, scrie sursa citata, prezentand folosirea luminitelor pentru realizarea unui imens steag romanesc, a cantecelor si dansurilor si a pancartelor in forma de politicieni in zeghe sau cu Vlad Tepes.Publicatia americana aminteste si de proiectiile laser, de mesajele in engleza cu trimitere la Dragnea - “We don’t beLiviu” or “EU, we don’t want to Liviu” si de protestul in care in centrul Sibiului sute de persoane s-au adunat sa citeasca volume precum “Datoria nesupurnerii civile” de Henry David Thoreau sau “Cercul mincinosilor” de Jean-Claude Carriere.Nu sunt uitati nici cainii aparuti in numar si mai mare dupa ce RTV a pretins ca se plateste 30 de lei pentru fiecare animal adus la manifestatii si nici protestatarul singuratic din Odobesti care a fost dat in judecata de primarul localitatii.