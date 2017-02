Cod galben de ceata, polei sau viscol in mai multe judete

ANM a emis inca un cod galben de viscol pentru zonele de munte din judetele, valabil pana la ora 14.00. Se vor semnala, la peste 1400 m altitudine, intensificari ale vantului care la rafala vor depasi 70-80 km/h si izolat 100 km/h. Fenomene asociate : ninsoare viscolita, determinand scaderea vizibilitatii.O alta atentionare cod galben, valabila pana la ora 13.00, a fost transmisa pentru zonele de munte din. Se vor semnala,la altitudini peste 1500 m, intensificari ale vantului, ce vor atinge si depasi la rafala 90 km/h. Fenomene asociate zapada spulberataAstfel, pana la ora 9.00 sunt avertizate cu Cod galben de ceata si judeteleAcolo vizibilitatea scade local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe alocuri fiind conditii de polei.Pana la ora 10.00, judetuleste sub Cod galben de polei.Iar pana la ora 13.00 este avertizare de viscol in judetele, unde la altitudini de peste 1700 de metri, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 90 de kilometri pe ora, spulberand zapada.