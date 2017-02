OUG 14/2017 ar putea fi votata, marti, de catre plenul Camerei Deputatilor

Ambele ordonante de urgenta privind justitia care au provocat dezbateri publice intense se vor afla, marti, pe agenda deputatilor. Biroul Permanent al Camerei Deputatilor se intruneste, de la ora 9.45, pentru a stabili ordinea de zi a sedintei de plen. Daca pana la acea ora, Comisia juridica va fi trimis Biroului raportul privind Legea de aprobare a OUG 14/2017, aceasta va putea fi trecuta pe ordinea de zi si chiar votata in plen.Legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta 14, care abroga OUG 13 de modificare a codurilor penale, a fost aprobata in unanimitate de Comisia juridica a Camerei Deputatilor, luni dupa-amiaza.Discutiile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor au durat mai putin de 4 minute. Presedintele Comisiei, Eugen Nicolicea, a citit forma legii, asa cum a iesit ea din Senat, si si-a intrebat colegii daca au observatii de facut. Cum nimeni nu a luat cuvantul, Nicolicea a supus la vot Legea de aprobare a OUG 14, aceasta fiind adoptata in unanimitate de catre deputatii juristi.In ce priveste OUG 13/2017, proiectul de lege de respingere a ei a fost adoptat, luni, in plenul Senatului, cu 110 voturi favorabile, noua abtineri si un vot impotriva, cel al senatorului PSD Ecaterina Andronescu.Fiind un proiect aflat in procedura parlamentara de urgenta, legea adoptata de Senat va ajunge marti, de la ora 9.30, in dezbaterea Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, insa punerea ei pe ordinea de zi a sedintei plenului de marti este putin probabila din cauza ca este nevoie de timp pentru redactarea raportului si, ulterior, de o sedinta a Biroului Permanent care sa aprobe punerea pe ordinea de zi a plenului.