PSD Sibiu i-a reclamat la Politie pe protestatari pe motiv ca au lasat gunoaie la usa sediului partidului

"Reprezentantii PSD Sibiu au depus o reclamatie la Politia Municipiului Sibiu, la Biroul de Ordine Publica. Este o sesizare care face referire la un incident din 1 februarie, cand in fata sediului au fost lasati saci cu gunoi", a declarat Luciana Baltes, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu.Potrivit acesteia, in cauza se fac verificari pentru identificarea autorilor.In reclamatie se precizeaza, de asemenea, ca proptestatarii au lipit afise defaimatoare pe usile sediului partidului. Daca vor fi identificati autorii, este posibil sa fie sanctionati pentru incalcarea legistatiei de ordine publica.Imediat dupa debutul protestelor, aproape seara de seara protestatarii s-au oprit in fata sediului PSD Sibiu, unde au lasat saci cu gunoi, afise, oua sau coroane de flori.Dupa ce Guvernul a anuntat ca abroga OUG 13, protestatarii nu se mai opresc in fata sediului organizatiei municipale, chiar daca scandeaza impotriva PSD si ALDE in momentul in care trec prin fata sediului respectiv, aflat in capatul bulevardului pietonal din oras.