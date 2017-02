Dana Grecu l-a dat afara pe Codrin Stefanescu din studioul Antenei 3

Codrin Stefanescu argumenta ca Florin Iordache e un "erou" dar Prisca a replicat ca fostul ministru al Justitiei "a dus distrugerea Justitiei din Romania pana in Monitorul Oficial".Replica l-a iritat pe secretarul general adjunct al PSD, care a inceput sa il ingane si sa rada de modul in care se vorbea PNL-istul.Dana Grecu i-a cerut sa isi ceara scuze si l-a amenintat ca ii taie microfonul in caz contrar, lucru care s-a si intamplat.La un moment dat Codrin Stefanescu a intrebat: "Ma dati afara din emisiune?", iar Dana Grecu i-a raspuns: "Daca nu va cereti scuze puteti sa plecati".In acel moment, Codrin Steganescu si-a dat jos lavaliera, si-a luat telefonul de pe masa si a plecat, afirmand: "Ramaneti aici dl Prisca cu Dana Grecu care sustine PNL".Dana Grecu dupa plecarea lui Codrin Stefanescu din emisiune: "Daca presedintele Romaniei i-ar fi spus domnului Prisca ceea ce i-a spus Codrin Stefanescu, ar fi fost dat afara din emisiune. Am tot respectul pentru domnul Codrin Stefanescu si il astept oricand in emisiune, daca mai vrea sa mai vina. Trebuia sa spun lucrurile astea pentru ca e prima data cand dau afara pe cineva din emisiune."