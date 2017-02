Demisia din magistratura a procurorului Mircea Negulescu va fi discutata de CSM pe 28 februarie

Cererea de demisie a lui Mircea Negulescu, fost procuror la Directia Nationala Anticoruptie Ploiesti, in prezent procuror la Parchetul Judecatoriei Campina, a fost transmisa pe e-mail si fax pe 17 februarie, la ora 20:37, si a fost inregistrata pe 20 februarie la Consiliul Superior al Magistraturii, a anuntat CSM.Membrii Plenului CSM vor lua in discutie cererea lui Mircea Negulescu pe 28 februarie.Tot pe 28 februarie, de la ora 13:00, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM va analiza Nota Inspectiei Judiciare cu propunerea de suspendare din functie a lui Mircea Negulescu, aceasta urmand a fi solutionata in raport de dispozitiile articolului 52 alineatul 1 din Legea 317/2004, republicata.Inspectia Judiciara a fost sesizata dupa ce postul Romania TV a difuzat, martea trecuta, o inregistrare audio in care este redata o discutie intre doua persoane, una dintre acestea fiind prezentata drept Mircea Negulescu, procuror din cadrul DNA Ploiesti.In inregistrare, procurorul Mircea Negulescu ar vorbi la telefon cu sotia omului de afaceri Vlad Constantin, inculpat intr-un dosar. Procurorul Mircea Negulescu ii dezvaluie sotiei lui Vlad Constantin date si amanunte din dosare penale.Dupa ce au fost difuzate inregistrarile, Vlad Constantin a confirmat ca discutia este intre sotia sa si procurorul Negulescu.Mircea Negulescu a lucrat in ultimii ani in cadrul DNA Ploiesti, dupa ce anterior a activat ca procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, cea mai importanta unitate de parchet din judetul Prahova.Negulescu a instrumentat unele dintre cele mai importante dosare la nivelul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.Astfel, el este procurorul care a anchetat si a facut rechizitoriul in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 35 de milioane de euro, in care au fost trimisi in judecata fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Pavaleanu, numerosi oameni de afaceri ale caror firme au avut in ultimii ani contracte importante cu Consiliul Judetean Prahova, dar si Razvan Alexe, cunoscut drept un apropiat al conducerii PSD Prahova.Ulterior deschiderii acestui dosar si trimiterii in instanta, Alexe a facut numeroase denunturi la adresa unor politicieni si a altor persoane cu functii importante in judetul Prahova, numele sau aparand ca denuntator in mai multe dosare instrumentate de DNA Ploiesti, potrivit unor surse judiciare.Surse din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au precizat ca Mircea Negulescu este, de asemenea, procurorul care a lucrat la intocmirea rechizitoriului prin care mai multi angajati cu functii de conducere din compania rusa Lukoil au fost deferiti justitiei pentru infractiuni economice precum folosirea cu rea credinta a creditului societatii.Surse judiciare au declarat ca Mircea Negulescu este totodata martor in cel putin un dosar instrumentat de DNA Ploiesti, el depunand marturie cu privire la presupuse abuzuri sau presiuni facute in privinta unor magistrati in scopul protectiei unor politicieni sau oameni de afaceri.Mircea Negulescu a fost procuror de caz si in unul dintre dosarele de coruptie in care este cercetat fostul deputat Sebastian Ghita.