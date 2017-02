DNA face contestatie la eliberarea conditionata a lui Maricel Pacuraru, patronul Realitatea TV, la o luna dupa decizia instantei / Actiunea procurorilor, facuta in aceeasi zi in care in spatiul public a aparut informatia ca DNA n-ar fi contestat eliberarea

Directia Nationala Anticoruptie sustine, intr-un raspuns la solicitarile HotNews.ro, ca a formulat o contestatie fata de decizia din 16 ianuarie a Judecatoriei Braila de a-l elibera conditionat pe omul de afaceri Maricel Pacuraru, finantatorul Realitatea TV.DNA mai sustine ca procurorii anticoruptie au depus contestatia luni, 20 februarie, mentionand ca aceasta este si "data la care sentinta penala a fost comunicata de instanta de judecata, la solicitarea DNA".La sedinta instantei din 16 ianuarie, cand s-a hotarat liberarea conditionata a lui Maricel Pacuraru, a fost prezent din partea Ministerului Public un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila. In sentinta penala se arata ca acesta a formulat concluzii de admitere a eliberarii conditionate."Precizam ca la sedinta respectiva a participat un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila, desi potrivit Legii 255/2013 acest lucru trebuia sa se desfasoare in prezenta unui procuror din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, care nu a fost anuntat in acest caz", sustine DNA in raspunsul adresat HotNews.ro.Contestatia formulata de DNA vine chiar in aceeasi zi in care jurnalista Sorina Matei a scris pe Facebook ca Directia nu a facut contestatie la eliberarea conditionata a finantatorului Realitatea TV, Maricel Pacuraru:"Ca tot vorbim de corectitudine, impartialitate si tratarea obiectiva a tuturor spetelor cu aceeasi unitate de masura.Asa cum se stie, de fiecare data cand se pune in discutie eliberarea vreunui condamnat definitiv in spetele DNA, procurorii DNA sunt extrem de atenti. In general, aproape automat, contesta eliberarea conditionata a condamnatilor sai, pe diferite motive. De multe ori, sustinute. Ba ca nu au dat dovezi de indreptare, ba ca sunt probleme cu elaborarea "lucrarilor stiintifice" pe banda rulanta, in penitenciare, caz pe care DNA il si investigheaza de mai mult timp, ba contesta pe diferite motive deciziile comisiilor de liberare conditionata.Ei bine, la inceputul acestui an, DNA Central a facut o "exceptie" de la aceasta regula. Desi "elaborase" vreo 3 "lucrari stiintifice", desi exista un raport oficial al corpului de control al Ministrului Justitiei care "indica nereguli in acordarea de recompense" in cazul condamnatului definitiv, DNA Central nu a facut contestatie in instanta la cererea de eliberare conditionata a finantatorului Realitatea TV, Maricel Pacuraru. S-a facut ca nu mai vede toate acestea.In toate celelalte spete a facut. Ba chiar de mai multe ori. In acest caz, in mod foarte curios, nu. Motivele sunt aproape evidente. DNA ar trebui sa dea niste explicatii in acest caz, pentru ca this isn't justice. Link1: Un raport al corpului de control al ministrului justitiei indica nereguli la acordarea de recompense detinutului Maricel Pacuraru, unul din finantatorii Realitatii TV Link2: Bibliotecarul Maricel Pacuraru se uita la filme spre enervarea altor puscariasi"Judecatoria Braila a decis pe 16 ianuarie eliberarea conditionata a lui Maricel Pacuraru, patronul postului Realitatea TV, el fiind condamnat in 2014, de Curtea de Apel Bucuresti, la patru ani de inchisoare. Pacuraru a fost pus in libertate chiar in acea zi, dupa ce a efectuat 815 zile din pedeapsa totala de 1.460 de zile.Instanta care a decis liberarea conditionata a patronului Realitatea TV, Maricel Pacuraru, a luat in calcul faptul ca, in perioada detentiei, acesta a participat la activitati si programe de educatie si moral religioase, a beneficiat de 180 de zile castig pentru ca a muncit constant si a elaborat trei lucrari stiintifice, scrie News.ro. Concluzia magistratilor de la Judecatoria Braila a fost ca Maricel Pacuraru a dat "dovezi temeinice de indreptare", iar perioada din pedeapsa executata a fost suficienta pentru "reeducarea sa".