Teodor Melescanu si Ana Birchall s-au intalnit cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, la ambasada Olandei 

Agenda discutiilor a vizat, afirma MAE, relatia transatlantica, securitatea si Strategia Globala a UE, Vecinatatea UE/Parteneriatul Estic, R. Moldova, Ucraina, relatiile cu Federatia Rusa, evolutiile recente din Balcani, evolutiile din Orientul Mijlociu si dimensiunea externa a migratiei."Ministrul de externe a subliniat ca Romania ramane un aliat de incredere al SUA si o ancora a parteneriatului transatlantic. In viziunea Romaniei, legaturile transatlantice sunt fundamentale pentru Europa si pentru SUA in aceeasi masura", potrivit sursei citate.Melescanu a "pledat pentru coerenta si evitarea unor procese paralele, intre dezvoltarea rolului Uniunii in domeniul securitatii si apararii si rolul NATO"."Ministrul Melescanu a subliniat principiile constante ale raportarii Romaniei la Federatia Rusa, cu trimitere la evolutiile din Vecinatatea Estica si regiunea Marii Negre, precum si in lumina deciziilor in domeniu adoptate la nivelul UE si NATO", arata MAE, fara a oferi alte detalii legate de acest subiect.Ana Birchall "a reiterat disponibilitatea de dialog si cooperare a autoritatilor romane in vederea realizarii obiectivului de finalizare" a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si a reafirmat "angajamentul ferm al Guvernului fata de statul de drept si lupta impotriva coruptiei".