De ce risca sanctiuni cei care au filmat protestele cu drone ridicate deasupra multimii / Autoritatea Aeronautica spulbera mitul "vidului legislativ"

Imaginile protestelor masive din Piata Victoriei impotriva OUG 13 si a guvernului condus de PSD au facut inconjurul lumii cu ajutorul presei straine si a retelelor de socializare. O parte dintre cei care au obtinut imagini panoramice din Piata Victoriei s-au ales cu dosare penale pentru utilizarea ilegala de drone."E vorba despre cinci dosare deschise. Au fost depistate cinci persoane care au ridicat drone de la sol. Pentru a ridica o drona trebuie sa ai certificat de inmatriculare si certificat de navigabilitate. In caz contrar, fapta constituie infractiune. Este vorba despre art. 103 alin. 1 lit. a din Legea 227/1997 privind Codul aerian. Fapta este prevazuta cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda penala. Persoanele au fost audiate la momentul in care au fost depistate si in conformitate cu art. 112 din aceeasi Ordonanta", a declarat, pentru Mediafax Diana Sarca, coordonator birou de comunicare Politia Capitalei. Sambata, la Pitesti, cu ocazia desfasurarii unui miting, organizat de PSD, pentru sustinerea Guvernului , politistii au sesizat Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru a stabilit daca un barbat care filma cu o drona manifestatia respecta toate conditiile necesare utilizarii aparatului de zbor."In data de 18 februarie a.c., cu ocazia desfasurarii activitatilor de asigurare si mentinere a ordinii publice pe timpul unei adunari publice autorizate organizate in centrul municipiului Pitesti, a fost identificat un barbat, de 40 de ani, din municipiul Campulung, care opera un aparat de zbor (drona) in zona respectiva. Cu ocazia controlului, barbatul a prezentat certificatul de identificare a aparatului de zbor eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Pentru a se stabili daca au fost respectate toate conditiile necesare utilizarii aparatului de zbor, va fi sesizata Autoritatea Aeronautica Civila Romana, ca autoritate competenta, iar in functie de cele stabilite vor fi luate masurile legale.", se arata i ntr-un comunicat al Politiei.Prima incercare de reglementare a modului in care dronele pot fi folosite a avut loc in 2014, prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 8, pentru "stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot". La momentul respectiv, documentul nu a fost privit cu ochi buni de catre posesorii de drone care au fost de parere ca regulile impuse sunt prea aspre iar motivele din spatele unora dintre prevederi ar fi de fapt altfele."Singurul act normativ care reglementa folosirea dronelor in Romania a fost Ordinul Ministrului Transporturilor 8/2014, prin care s-a interzis celor care filmau taierile de paduri sa supravegheze defrisarile ilegale si sa filmeze domeniile baronilor locali sau autostrazile neterminate din Romania. Practic, dronele nu mai aveau voie sa filmeze, ci doar sa fie manevrate fara camera de luat vederi, in zone fara constructii in jur, si la o distanta de cel mult de 100 de metri. Ordinul de ministru a expirat insa in ianuarie 2016.", scria vineri senatorul Vlad Alexandrescu, pe pagina sa de Facebook , intr-un mesaj cu privire la situatia utilizarii dronelor.In contextul actual, odata cu incetarea aplicabilitatii OMT nr. 8/2014, in spatiul public au aparut mai multe voci care sustin "deocamndata suntem intr-un vid de legiferare" in domeniu utilizarii dronelor."Suntem asadar deocamdata intr-un vid de legiferare, care permite intimidarea si represiunea celor care vor sa studieze protestele fara precedent din Romania.", sustine Vlad Alexandrescu pe Facebook.Si Catalin Constantin, una dintre persoanele pe numele careia s-a deschis dosar penal pentru folosirea ilegala de drone, considera ca "nimic nu interzice acum folosirea dronelor"."In Romania, a existat o singura lege, temporara, care reglementa folosirea dronelor: ordinul de ministru no. 8/2014, valabil insa doar pana in ianuarie 2016. Data, desigur, in context politic. In presa aparusera filmari cu drona ale domeniile unor baroni locali. Doar ca ordinul de ministru a expirat si nimic nu interzice acum folosirea dronelor. Ce nu e interzis, e legal. Dar asta nu inseamna, desigur, nimic. Ce mi-e drona, ce mi-e un avion! Zboara? Zboara!", se arata intr-un mesaj publicat pe Facebook de Catalin Constantin.Si pe site-ul Autoritatii Aeronautice Civile Romane , la capitolul Aeronave civile fara pilot la bord (drone), este constata incetarea aplicabilitatii OMT nr. 8/2014,Autoritatea mai arata ca prin disparitia "OMT nr. 8/2014 operatorii aeronavelor fara pilot la bord nu mai sunt obligati sa solicite segregarea zonei in care isi desfasoara activitatile de zbor. Autorizarea activitatilor de zbor este efectuata telefonic prin contactarea Centrului de Operatiuni Aeriene / Ministerul Apararii Nationale (COAP/MApN)".De asemenea, se precizeaza ca, potrivit OMT nr. nr. 1338/25.10.2016, proprietarii aeronavelor civile fara pilot la bordnu mai au obligatie de a detine un certificat de identificare emis de AACR.Conform CAA, autoritatea in atributiile careia intra certificarea/autorizarea aeronavelor fara pilot la bord cu masa maxim la decolare mai mica sau egala cu 150 kg, cadrul legislativ activitatilor de zbor in care sunt implicate aceste aeronave se regaseste in continutul codului aerian, a Hotararii de guvern nr. 912 din 2010 pentru "aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate", RACR IA "Inmatricularea aeronavelor civile", RACR AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", RACR OPS LAAG "Lucru aerian si aviatie generala" si DN 14-02-001 "Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fara pilot (UAV)".Aceste acte normative prevad ca operatorul unei drone trebuie sa detina: certificat de identificare a aparatului, permis de zbor national, in cazul dronelor cu o masa maxim la decolare mai mare de 15 kg, si asigurare, daca aparatul are o greutate ce depaseste 20 de kilograme la ridicarea de la sol.arata ca pentru filmari si fotografi aeriene deasupra zonelor dens populate poate fi necesara si o aprobare de la Ministerul Apararii Nationale sau de la primarul localitatii in care are loc activitatea. La art. 12, din HG mai sus mentionat, se arata ca este interzisa "efectuarea de catre efectuarea de catre aeronavele civile a zborurilor la inaltimi mai mici de 300 de metri fata de cel mai inalt obstacol fix, c".Acelasi act nortiv precizeaza la art. 4, lit e) ca pentru efectuarea unui zbor deasupra municipiului Bucuresti la intaltimi mai mici de 3.000 de metri este necesare obtinerea unei autorizatii de survol din partea Ministerului Apararii Nationale.Prin HG nr. 912/2010 se stabilesc si sanctiuni pentru cei care nu respecta legislatia in materie: spre exemplu, efectuarea unui zbor deasupra municipiului Bucuresti la inaltimi mai mici de 3.000 de metri fara detinerea autorizatiei de care vorbeam mai sus reprezinta contraventie, iar amenda se situeaza intre 20.000 si 35.000 de lei. De asemenea, cu aceeasi amenda se sanctioneaza si lipsa autorizatiilor necesare pentru detinerea dronei.In plus, Codul aerian prevede si pedeapsa cu inchisoarea de la trei luni la un an (ori amenda) pentru cei care folosesc drona fara sa posede un certificat de inmatriculare sau identificare si un certificat ori autorizatie de navigabilitate sau documente echivalente.