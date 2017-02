Gheorghe Manea, seful Curtii Militare de Apel, suspendat de CSM pe perioada unei anchete disciplinare

"Sectia pentru judecatori in materie disciplinara, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 52 alin. 1 teza a II - a din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a dispus suspendarea din functia de judecator a domnului Manea Gheorghe, presedintele Curtii Militare de Apel, pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare ce face obiectul dosarului nr. 32/J/2016", se arata in comunicat.Potrivit dispozitiilor art. 52 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, "Pe durata procedurii disciplinare, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din functie a magistratului, pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare - daca procedura disciplinara este de natura sa aduca atingere grava prestigiului justitiei", se mai precizeaza in comunicat.