O fetita de 8 ani din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost muscata pe strada de doi caini fara stapan

Fetita plecase de acasa sa isi cumpere dulciuri de la un magazin, iar la intoarcerea spre casa a fost atacata de doi caini."Mama i-a dat bani sa-si cumpere dulciuri. Cand se intorcea acasa a fost atacata de doi caini. A fost muscata la arcada si la o ureche. A venit acasa plangand, era plina de sange. Sunt foarte multi caini aici in zona si sunt agresivi", a povestit fratele fetitei.Copila a fost transportata cu ambulanta la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi.¬Am fost solicitati sa intervenim in zona Copou, iar la fata locului am gasit o fetita cu plagi muscate deasupra sprancenei si la o ureche. I-au fost acordate ingrijiri de urgenta, apoi a fost transportata la Spitalul de Copii. Starea fetitei este stabila", a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Iasi, Neculai Pralea.