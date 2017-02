Prognoza meteo pe doua saptamani: Valori termice oscilante si episoade de precipitatii. Temperaturi in crestere in majoritatea regiunilor

In Banat, vremea se va incalzi apreciabil la jumatatea primei saptamani, astfel ca valorile de temperatura se vor situa cu mult peste cele obisnuite in aceasta perioada din an, respectiv maxime de 10 - 15 grade si minime de 2 - 6 grade. Din data de 25 februarie, vremea va intra intr-un proces de racire, astfel ca, pana la sfarsitul lunii, regimul termic va fi unul apropiat de cel climatologic specific, cu maxime de 4 - 8 grade si minime preponderent negative. Pentru primele zile din martie este estimata o crestere usoara si treptata a temperaturilor. Precipitatii mai frecvente si local moderate cantitativ vor fi in data de 21 februarie, cand vor predomina ploile, dar in special in perioada 24 - 25 februarie, cand ploile se vor transforma in lapovita sau ninsoare. In celelalte zile din intervalul de referinta vor fi posibile ploi pe arii restranse.In Crisana, valorile termice vor fi in crestere in primele zile, iar in intervalul 22 - 24 februarie vor fi cu mult peste media multianuala a perioadei, respectiv maxime, in medie regionala, de 10 - 13 grade si minime de 3 - 6 grade. In schimb, intre 25 si 28 februarie, temperaturile vor scadea semnificativ si se vor situa in jurul celor normale, cu maxime de 3 - 7 grade si minime sub pragul de inghet. Pentru inceputul de martie este estimata, din nou, o incalzire usoara si treptata a vremii. Precipitatii pe arii extinse si moderate cantitativ vor fi in jurul datei de 21 februarie cand acestea vor fi mixte, dar mai ales in perioada 24 - 25 februarie cand vor fi ploi la inceput, apoi lapovita si ninsoare. In celelalte zile ale intervalului de referinta vor fi posibile ploi locale.In Transilvania, pana la sfarsitul primei saptamani, vremea va fi in incalzire de la o zi la alta, astfel incat valorile nocturne vor deveni in general pozitive, iar maximele diurne vor ajunge, in medie, la 6 - 11 grade, cu mult peste ce ar fi normal in aceasta perioada din an. In schimb, in intervalul 25 - 28 februarie, temperaturile vor scadea accentuat si vor fi maxime de 2 - 5 grade si minime de la -8 la -4 grade, mediat pe regiune, caracterizand un regim termic apropiat de cel normal pentru sfarsitul lunii februarie. Pentru primele zile din martie este estimata o crestere usoara si treptata a temperaturilor. Pe parcursul primei saptamani de prognoza precipitatiile (ploaie, lapovita si ninsoare) se vor semnala in fiecare zi, dar vor fi mai frecvente si moderate cantitativ in zilele de 21 si 25 februarie. Pentru cea de-a doua saptamana probabilitatea de a se produce precipitatii se va diminua.In Maramures, in intervalul 21-24 februarie, va avea loc un proces de incalzire a vremii, astfel incat, in medie, temperaturile maxime vor fi de 8 - 11 grade, iar cele minime intre 3 si 6 grade. Scaderea de temperatura ce va debuta in data de 25 februarie va fi semnificativa, situand valorile in jurul celor normale pentru sfarsitul lunii februarie, cu 4 - 6 grade, ziua, si intre-6 si-3 grade noaptea, ca medie regionala. Pentru primele zile din martie sunt estimate temperaturi in crestere usoara si treptata, mai ales la valorile diurne. Pe parcursul primei saptamani de prognoza precipitatiile vor fi frecvente si local insemnate cantitativ, mai ales ninsori in 21 si 25 februarie si mixte in celelalte zile. Pentru cea de-a doua saptamana probabilitatea pentru precipitatii se va diminua.In Moldova, in intervalul 21 - 24 februarie, vremea se incalzi apreciabil, valorile termice devenind mult mai ridicate decat cele climatologic specifice perioadei; astfel, vor fi maxime de 8 - 15 grade si minime de 2 - 5 grade, in medie regionala. Din 25 februarie, scaderea brusca a temperaturilor va determina un regim apropiat de cel normal pentru sfarsit de februarie, cu 2 - 7 grade pe timpul zilei si intre-7 si-3 grade noaptea. Pentru primele zile ale lunii martie este estimata o crestere usoara si treptata a temperaturilor. In prima saptamana vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita sau ninsoare aproape in fiecare zi, dar in general slabe si cu caracter local, cu exceptia zilei de 25 februarie cand se pot cumula cantitati de apa mai insemnate. Probabilitatea pentru precipitatii se mentine relativ ridicata si pe parcursul celei de-a doua saptamani.In Dobrogea, pe parcursul primei saptamani a intervalului de referinta, vremea va intra intr-un proces de incalzire, astfel ca temperaturile maxime vor ajunge la un ecart mediu de 12 - 16 grade, iar cele minime vor fi de 4 - 7 grade. Din data de 26 februarie, valorile termice vor scadea accentuat si vor deveni apropiate de mediile climatologic specifice perioadei, respectiv intre 5 si 7 grade, ziua, si intre-3 si zero grade, pe timpul noptilor. Pentru inceputul lunii martie este estimata o incalzire usoara si treptata a vremii. Precipitatii mai frecvente vor fi in jurul datei de 25 februarie, in restul intervalului fiind posibile doar ploi slabe, pe areale restranse.In Muntenia, vremea va fi intr-un proces de incalzire pe parcursul primei saptamani, astfel ca spre sfarsitul acesteia se vor atinge valori medii ale maximelor de 13 - 17 grade si ale minimelor de 3 - 6 grade, temperaturi mult mai ridicate fata de mediile multianuale. In schimb, in perioada 26 - 28 februarie, scaderea semnificativa a temperaturilor se va concretiza printr-un regim apropiat de cel normal pentru perioada din an, cu un ecart mediu al maximelor diurne de 5 - 9 grade si al minimelor de la-4 la 0 grade Celsius. Pentru primele zile ale lunii martie sunt estimate temperaturi in crestere usoara si treptata. Precipitatiile, predominant sub forma de ploaie, vor fi de asteptat in jurul datei de 25 februarie.In Oltenia, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va intra intr-un proces de incalzire, astfel ca temperaturile maxime vor ajunge la medii cuprinse intre 13 si 17 grade, iar cele minime vor oscila intre 2 si 6 grade, mult mai ridicate decat mediile climatologic specifice perioadei. Din data de 26 februarie, valorile termice vor scadea accentuat si vor deveni, in general, apropiate de cele normale, cu 6 - 8 grade ziua si-3 - 0 grade, noaptea Pentru inceputul lunii martie este estimata o incalzire usoara si treptata a vremii. Precipitatii mai frecvente vor fi in jurul datei de 25 februarie, in restul intervalului fiind posibile doar ploi slabe, pe areale restranse.La munte, in intervalul 21 - 24 februarie, vremea se incalzi, valorile devenind mai ridicate decat cele climatologic specifice perioadei. Astfel, vor fi maxime de la 0 la 6 grade si minime intre-4 si 0 grade, in medie. Din 25 februarie, temperaturile vor scadea, determinand un regim apropiat de cel normal pentru sfarsit de februarie, cu valori intre-2 si 0 grade ziua, respectiv intre-10 si-6 grade noaptea. Pentru primele zile ale lunii martie este estimata o crestere usoara si treptata a valorilor termice.