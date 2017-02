Risc crescut de avalansa in masivele Retezat si Parang

"Riscul de avalansa este aproape 3, pe o scara de la 1 la 5. Riscul de avalansa este prezent in toate masivele muntoase, de la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Zapada nou depusa este grea, umeda, fapt care determina un fenomen de curgere a acesteia", a declarat luni seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Potrivit acestuia, riscul de avalansa se mentine in urmatoarele zile, deoarece vremea are tendinta de incalzire, iar zapada ar putea pleca la vale de pe zonele de creasta sau cele cu inclinatie mare."Temperaturile ridicate prognozate pentru urmatoarele zile vor mentine riscul de avalansa. Recomandam mare atentie la accesul pe zonele de creasta, in zonele inalte unde se traverseaza crestele sau pe varfurile montane", a aratat Bodean.Turistii care au in plan sa urce la munte in urmatoarele zile si doresc sa practice schiul de tura sau sa plece in drumetii sunt sfatuiti sa intrebe la punctele Salvamont din statiunile montane Parang, Straja sau Rausor despre conditiile meteo si locurile unde exista riscul de avalansa.