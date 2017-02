Victor Ciorbea a sesizat Curtea Constitutionala pe o lege declarata deja constitutionala in 2012, invocand noilor realitati sociale si economice

Victor Ciorbea cere insa reexaminarea articolului si invoca "stadiul actual al societatii romanesti, al noilor realitati sociale si economice din Romania", apreciind ca "impunerea unui numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate pentru constituirea unui sindicat conduce la suprimarea dreptului la asociere sau ar fi sinonima cu o asemenea suprimare", potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului.Avocatul Poporului considera ca aceasta prevedere nesocoteste "situatia economica si sociala din Romania" si "afecteaza insasi libertatea sindicala ca urmare a impunerii prin lege a unui numar minim de membri pentru constituirea unui sindicat, raportat la aceeasi unitate", in conditiile in care "marimea medie a unei intreprinderi din industrie a fost de circa 26 de salariati, in timp ce in comert a fost de circa 5 salariati"."Ca atare, intr-o economie ce se bazeaza pe intreprinderi mici si mijlocii, cu o medie intre 5 si 26 de salariati, pragul minim de 15 salariati pentru infiintarea unui sindicat apare ca excesiv si reprezinta o piedica pentru angajatii din intreprinderile mici si mijlocii de a-si face un sindicat", potrivit sursei citate."In ceea ce priveste impunerea prin textul legal criticat ca membrii fondatori sa provina din aceeasi unitate, Avocatul Poporului considera ca prin aceasta se aduce atingere dreptului fundamental al libertatii de asociere, intrucat se inlatura efectiv posibilitatea salariatilor din unitatile mici si mijlocii de a avea propriile organizatii sindicale. Lipsa unei justificari reale in reglementarea acestor conditii restrictive se poate deduce si din faptul ca, ulterior constituirii, intr-un sindicat se pot afilia salariati, indiferent de unitatea din care provin", se mai arata in comunicat.