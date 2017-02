Ministrul Muncii le promite primarilor ca angajatii lor nu vor mai avea salarii mai mari ca ei si ca vor primi sporuri

"Nu este normal ca primarul sa nu fie cel mai bine platit dintr-o primarie. Cand eram primar la Craiova, toti directorii aveau salariile peste mine. Secretarul avea salariul aproape triplu decat primarul. Asa ceva nu mai trebuie acceptat. Trebuie sa iesim odata din populismul acesta in care am intrat de 25 de ani si de fiecare data sa spunem ca nu e normal sa crestem salariile primarilor. Ba este foarte normal", a spus Lia Olguta Vasilescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.Fostul primar al Craiovei afirma ca cea mai mare responsabilitate dintr-o localitate ii apartine primarului, astfel incat el trebuie sa fie si cel mai bine platit. Vasilescu a promis o noua "filosofie" a veniturilor prin noua lege a salarizarii unitare, astfel incat sa fie acordate atat salarii, cat si indemnizatii la care pot fi adaugate sporuri."Va garantez ca vom avea o abordare corecta. S-a modificat ceva in filosofia acestei legi in sensul ca nu veti mai fi in acelasi loc cu salariatii. Legea va avea doua capitole distinctii: partea de indemnizatii si partea de salarii. In partea de indemnizatii niciodata nu puteti sa aveti sporuri si desi sunteti direct raspunzatori de fondurile europene si de absorbtie sunteti singurii care nu puteti lua sporuri pentru absorbtie. Nu puteti sa aveti nici spor de vechime", a spus ea.Vasilescu a subliniat de mai multe ori in discursul ei ca este anormal ca angajatii sa primeasca mai multi bani decat primarii."Prin aceasta noua filosofie a legii, indemnizatiile vor fi separate si automat niciunul dintre salariatii dumneavoastra nu poate sa mai treaca peste dumneavoastra", a aratat ea.