​Sorin Grindeanu, despre audierea unor ministri la DNA in dosarul ordonantei 13: Mi se pare un pic ciudat

"Mi se pare un pic ciudat", a raspuns primul ministru, intrebat de ziaristi cum i se pare audierea de catre procurorii DNA a unor ministri si secretari de stat in acest dosar.Acesta a precizat ca el personal nu a primit "invitatie la DNA" si a afirmat ca "guvernul, a spus si Curtea Constitutionala, a actionat legal" prin adoptarea acestei ordonante de urgenta."O sa vedem, nu vreau sa...", a mai spus el.Intrebarea ziaristilor a venit dupa ce ministrul de Interne, Carmen Daniela Dan, a fost audiat luni dimineata de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul privind adoptarea controversatei OUG 13. Ministrul a plecat de la sediul DNA dupa circa o ora si jumatate. Carmen dan a declarat ca a fost audiata in calitate de martor.Directia Nationala Anticoruptie a confirmat , pe 2 februarie, ca "s-a inregistrat o sesizare depusa de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte aflate in competenta de solutionare a institutiei, in legatura cu modalitatea de adoptare a unor acte normative" si ca "se efectueaza acte procedurale cu privire la aspectele sesizate".Mihai Politeanu, Elena Ghioc si Razvan Patachi, membri ai miscarii civice Initiativa Romania, au depus, pe 25 ianuarie , la Directia Nationala Anticoruptie, un denunt penal impotriva premierului Sorin Grindeanu si a ministrului Justitiei, Florin Iordache, pe care ii acuzau de favorizarea faptuitorului si prezentarea cu rea credinta de date inexacte Parlamentului si presedintelui Romaniei in legatura cu intentia (la acea vreme) de a promova gratierea si modificarea Codurilor penale prin Ordonanta de urgenta.Mihai Politeanu a anuntat, ulterior, ca, in urma modificarii prin OUG a Codurilor penale si a "indiciilor publice ale unei intalniri intre ministrul Justitiei si seful sau de partid Dragnea Liviu, in care cel din urma ar fi solicitat imperativ adoptarea ordonantei amintite", a decis sa completeze denuntul penal "in vederea efectuarii de cercetari penale impotriva presedintelui PSD pentru comiterea infractiunii prevazute la art. 13 din Legea 78/2000".Art.13 din Legea 78/2000 prevede ca "Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite."Si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a confirmat, pe 2 februarie , ca exista o ancheta la DNA care vizeaza redactarea Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codului penal, adoptata marti seara de Guvernul Grindeanu.Augustin Lazar a declarat ca, in urma unei plangeri, Directia Nationala Anticoruptie a cerut lista cu persoanele implicate in redactarea Ordonantei de Urgenta privind modificarea codurilor penale."Exista o ancheta a DNA si pentru mai multe date va rog sa consultati Biroul de presa al DNA. Adica sa fie niste date concrete, sa nu va spun niste lucruri care nu sunt riguros exacte. (...) Exista un dosar pe rolul DNA care are o anumita legatura", declara atunci Augustin Lazar.