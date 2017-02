Tariceanu: Toata lumea in Romania face gargara cu coruptia. De dimineata pana seara numai cu coruptia in gura stau

"Toata lumea in Romania face gargara cu coruptia. De dimineata pana seara numai cu coruptia in gura stau. Toata lumea se preocupa de efectele coruptiei, nimeni nu vorbeste despre cauzele coruptiei din Romania. Eu cred ca, daca vrem sa avem o administratie care sa fie de calitate, cu oameni bine pregatiti, nu putem sa ne imaginam ca ii platim prost si sa avem si performanta. Nici in comunism nu functiona ideea asta. Deci, trebuie sa existe o legatura directa intre salarizare si calitatea administratiei", a afirmat Calin Popescu Tariceanu la Adunarea Comunelor din Romania.Presedintele Senatului a mai spus ca in Romania exista "o vanatoare de vrajitoare", in conditiile in care foarte multi primari au fost nevoiti sa treaca prin anchete "extrem de neplacute pentru ei"."In Romania de cativa ani buni este o vanatoare de vrajitoare. Foarte multi primari au trebuit sa treaca prin anchete extrem de neplacute pentru ei, pentru ca le-a afectat imaginea publica. Foarte multi, in final, s-a dovedit ca sunt nevinovati. Dar au facut acest periplu prin fata televizoarelor pe care il vedem de cativa ani de zile si care are parca drept scop umilirea unor oameni si distrugerea elitelor romanesti", a completat Calin Popescu Tariceanu.El a propus ca din Fondul suveran de dezvoltare sa se gandasca crearea unei banci de stat, pe langa CEC, care sa aiba drept scop finantarea proiectelor comunitatilor locale."Vreau sa lansez o idee si o tema de reflectie mai ales pentru Guvern: ca din Fondul suveran de dezvoltare sa gandim crearea unei a doua banci de stat, pe langa CEC, care sa aiba dept scop finantarea proietelor comunitatilor locale", a subliniat copresedintele ALDE.Formularea folosita de Tariceanu aminteste de declaratiile lui Adrian Nastase care, in 2003 , a raspuns afirmatiilor ambasadorului SUA de la acea data, Michael Guest, referitoare la coruptia din România: "Daca e o problema, spuneti, mai baieti, cine e ala corupt pe care sa-l împuscam pe stadion. Ne tot plimbam cu coruptia în gura".