Directorul ANP: Nu exista penitenciar fara macar o cauza pierduta la CEDO. Amenzile in 2016 - 1,6 milioane euro

"Suma totala din anul 1990 si pana astazi este de 3.132.000 de euro si 10.000 de franci. (...) Ca suma nu este mare comparativ cu cea alocata construirii unui penitenciar, insa este ingrijorator faptul ca, din suma aceasta totala, in cei 26 - 27 de ani, doar 1.600.000 sunt amenzi in ultimul an. Deci, este crescator de la an la an, ingrijorator si ca suma si ca numar de dosare", a spus Vulpe, intr-un interviu acordat agentiei de presa citate.El a explicat ca doar anul trecut Romania a suferit 313 condamnari la CEDO pentru conditiile de detentie, adaugand ca nu exista penitenciar care sa nu aiba macar o cauza pierduta."In 2015 au fost 75 de astfel de condamnari, in 2014 - 29, in 2013 - 32 si in 2012 - 10. (...) Nu exista penitenciar din Romania care sa nu aiba macar o cauza pierduta la CEDO. Din ce stiu eu, Penitenciarul Galati si Penitenciarul Jilava au cele mai multe procese pierdute", a precizat Vulpe.Seful ANP a mai spus ca amenzile se explica prin supraaglomerarea din penitenciare, dar si prin faptul ca a crescut coeficientul de inteligenta al detinutilor."A crescut coeficientul de inteligenta al detinutilor aflati in custodia penitenciarelor, oameni care stiu sa isi citeasca drepturile (...) Oamenii stiu sa isi ceara drepturile, pe de o parte, si pe de alta parte statul roman incalca legislatia in domeniu executional penal", a aratat el, adaugand ca deficitul in penitenciare este de circa 8.500 de locuri, iar potrivit normelor unui detinut ii sunt alocati 4 metri patrati.