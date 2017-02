Braila. Protestatarii i-au scris o o scrisoare unui deputat PSD: Am iesit in strada pentru ca v-am delegat puterea sa rezolvati problemele generale ale societatii, nu pe cele particulare ale sefului dumneavoastra de partid

Reamintim ca si Braila, fief PSD, a cunoscut proteste fara precedent in ultimele 20 de zile, dupa ce guvernul Grindeanu a adoptat OUG 13.Cele mai importante mesaje din scrisoarea protestatarilor braileni:"Doamnă deputat Emilia Meiroșu,Noi, protestatarii, am primit scrisoarea dumneavoastră și găsim de cuviință să vă răspundem.În esență, ne reproșați următoarele: „scindați țara în două, împărțiți românimea”, „spintecați haiducește tot ce PSD-ul încearcă să clădească” și considerați că în 11 decembrie 2016 s-a „semnat certificatul de renaștere al României”.Doamnă, prima impresie e că simțiți enorm și vedeți monstruos! Noi, ceva mai detașați, apreciem că „Ulițele din dosul «Victoriei Române» au rămas cum le știam odinioară” , ca să rămânem tot la Caragiale. 11.12.2016 e doar data unor alegeri libere. Ca multe altele. România nici nu moare între alegeri, nici nu renaște cu fiecare victorie a PSD-ului. Respectăm rezultatul alegerii făcute de cei 18% dintre români, doar că nu-i acordăm, ca dumneavoastră, valențe istorice. Națiunea asta a avut parte de momente cu adevărat glorioase și nu-i cel mai potrivit lucru să puneți laolaltă rezultatul scrutinului electoral cu Unirea, dobândirea Independenței ori cu eliberarea de comunism.Vă întrebăm sincer întru revenirea la banalitatea situației de fapt: nu sunteți parlamentar? Nu v-ați încasat salariul? Nu aveți birou de parlamentar plătit de la buget? Nu aveți unde să dormiți după ce terminați ziua de muncă? Nu are PSD-ul guvern în funcție? Nu vă publică Monitorul Oficial actele normative? Nu au spor de noapte zeloșii angajați ai Monitorului Oficial?Dacă la toate de mai sus, răspunsul e „ba da”, lămuriți-ne: ce-ar mai trebui să se întâmple ca să vi se pară că respectăm rezultatul alegerilor și pe românii care v-au votat?------------Noi protestăm împotriva OUG 13/2017 dată pentru dezincriminarea păgubirii țării. Pe care nu ați promis-o, că altfel v-ați fi lăudat cu ea. Nu ați fi dat-o noaptea, pe furiș ci ziua cu toată presa invitată.Am ieșit în stradă pentru că v-am delegat puterea să rezolvați problemele generale ale societății, nu pe cele particulare ale șefului dumneavoastră de partid. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, rezolvând problemele personale ale unui om imoral, care din banii țării a plătit angajatele partidului dumneavoastră, ne creați nouă și tuturor românilor probleme generale. Tot mai mulți politicieni vor înțelege că e normal să-și folosească autoritatea pentru beneficii personale, pentru trucarea concursurilor și politizarea instituțiilor, pentru măsluirea licitațiilor. O Românie a dreptății, normalității și firescului, cum ne dorim noi, și cum pretindeți și dumneavoastră că vă doriți, e o Românie în care cele de mai sus se pedepsesc nu se dezincriminează.Doamna deputat, puterea politicienilor e limitată. Nu li se permite să legifereze împotriva valorilor morale perene. Thomas Jefferson spunea: când legea e nedreaptă, omul nu are doar dreptul să protesteze, are obligația să o facă!Asta am făcut doamnă, am contestat o lege nedreaptă, de asta ordonanța hoților a fost abrogată. Prim-ministrul a recunoscut că OUG 13/2017 a fost o greșeală. Ar trebui să ne mulțumiți!Cu prietenie,brăilenii din stradă"