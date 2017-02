Inspectoratul Scolar Bucuresti face cercetari in cazul unei educatoare de la o gradinita din Sectorul 2

Mass-media centrala a relatat ca o educatoare si ingrijitoarele de la grupa mica vorbeau urat cu copiii."Ca urmare a aspectelor prezentate in mass-media, conducerea ISMB a decis trimiterea in regim de urgenta a unei echipe de inspectori la gradinita de la Scoala nr. 41 din sectorul 2", a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ISMB, Marian Banu.El a precizat ca echipa de cercetare si-a inceput activitatea.ISMB s-a autosesizat in acest caz, iar termenul de finalizare a cercetarii este joi, a adaugat Marian Banu.Potrivit unor surse din educatie, si Politia ar desfasura o ancheta in acest caz