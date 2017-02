Proteste in tara: Circa 3.000 de oameni la Cluj si 1.500 la Timisoara; zeci si sute s-au strans si in alte orase (grupaj)

Circa 3.000 de persoane, potrivit fortelor de ordine, au participat, duminica seara, la un nou protest indreptat impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD.Protestul a inceput la ora 19,00. Participantii au purtat pancarte si au scandat lozinci antiguvernamentale si au marsaluit, incepand cu ora 20,00, pe strazile din zona centrala a orasului.Printre participantii la protestul de duminica seara s-a numarat si deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor.'Ceea ce face PSD in sanatate este razboi fulger, au anulat o parte din reformele incepute de Vlad Voiculescu si pregatesc un nou tavalug. Mor oamenii cu zile in spitale, spitalele sunt focare de infectie, nu mai exista un medicament pentru epilepsie, iar Ministerul Sanatatii nu a avut nicio reactie, bugetul de investitii al Ministerului Sanatatii a scazut cu 44%', a declarat Emanuel Ungureanu.Cel mai mare numar de manifestanti inregistrati la Cluj-Napoca a fost pe 5 februarie, peste 50.000.Circa 1.500 de persoane au iesit duminica seara in Piata Victoriei din Timisoara la protestul antiguvernamental, inregistrandu-se astfel o participare mai numeroasa decat in timpul saptamanii.Oamenii au scandat ''Fara coruptie'', ''Vrem justitie, nu coruptie'', ''Uniti salvam toata Romania'', ''Uniti salvam toata Europa'', ''Hotii, hotii'' si cer plecarea ''coruptilor Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu'' din functiile de presedinti ai Camerei Deputatilor respectiv Senatului, precum ''si a celorlalti demnitari corupti''.Daca mitingurile precedente nu au beneficiat de prezenta oamenilor politici, organizatorii au propus ca in serile urmatoare sa fie invitati si acestia, dar si '' specialisti '', cu care protestatarii sa poarte un dialog. Raspunsul Pietei nu a fost, insa, unul entuziast la aceasta propunere.Mitingul s-a incheiat la ora 21,00. Numarul manifestantilor a fluctuat din cauza frigului, numarul celor prezenti in diferite momente fiind constant, in jurul a 700 de oameni.Organizatorii le-au spus celor prezenti ca trebuie sa reziste pentru ca ''simpla schimbare a guvernului nu schimba cu nimic societatea, poate veni un guvern si mai rau ''.Inainte de incheierea mitingului, intreaga piata le-a multumit jandarmilor care le-au fost alaturi seara de seara, asigurandu-le protectia, ''Cinste lor, cinste lor, jandarmilor''.Pe acordurile Imnului UE, organizatorii le-au dat intalnire timisorenilor la un nou protest duminica viitoare. Mitingul s-a incheiat fara incidente.A 20-a zi de proteste consecutive a adunat in fata Prefecturii Brasov putin peste 100 de persoane, potrivit fortelor de ordine, cu cateva zeci mai multe decat sambata seara.Protestatarii au scandat impotriva Guvernului: 'Uniti salvam toata Romania', 'Demisia', 'Hotii', 'Fara penali in Guvern si in Parlament', 'Nu cedam', 'Jos Guvernul', 'Zi de zi/aici vom fi'.La ora 20.30, manifestantii au plecat, la fel ca in serile precedente, in mars pe str.Republicii, spre Piata Sfatului. Aici a fost intins din nou tricolorul lung de 12 metri si lat de opt metri, si steagul Uniunii Europene, si s-a intonat Imnul National.Manifestatia, care a fost neautorizata, s-a incheiat fara incidente, in jurul orei 21.00.Cateva sute de persoane au protestat pasnic, duminica seara, in Piata Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu, cerand demisia Guvernului.Oamenii au infruntat ninsoarea si temperaturile joase.Urmatorul protest va fi organizat duminica, 26 februarie, tot in Piata Mare din Sibiu.Zeci de persoane au protestat, in ploaie si lapovita, duminica seara la Alba Iulia si Sebes, impotriva coruptiei, manifestantii solicitand si reformarea clasei politice.In jur de 30 de persoane s-au adunat la Alba Iulia, la o saptamana de la precedenta actiune de protest, in fata sediului Institutiei Prefectului, unde au ramas doua ore, fara a mai pleca in mars prin oras. Nu au fost scandate lozinci, ci doar afisate pancarte.Protestatarii s-au mobilizat in urma unui eveniment creat pe o retea de socializare - 'O clasa politica curata! Nu Coruptiei! Cu Ochii Pe Voi!'.Si in municipiul Sebes, in jur de 40 de persoane, unele dintre ele purtand steaguri tricolore, s-au strans in fata Centrului Cultural 'Lucian Blaga' pentru o 'discutie deschisa' despre ceea ce ar trebui schimbat in Romania, mobilizarea fiind facuta tot pe o retea de socializare, unde a fost creat evenimentul 'Impreuna, Rezistam, Continuam, Schimbam!'.'Martea Neagra (episodul 2) ramane in istorie ca incercarea esuata a Guvernului Grindeanu de a stopa lupta anticoruptie in Romania. Stoparea si, implicit, abrogarea OUG 13 se datoreaza romanilor onesti care au inca viu spiritul civic si isi pastreaza integritatea morala, a celor care nu se mai lasa mintiti sau amagiti! Multumim tuturor romanilor care au ales frigul din strada in locul caldurii de acasa, acelora care au ales sa protesteze impotriva abuzului de putere exercitat de intreaga clasa politica! Astfel ca a venit momentul sa continuam lupta impotriva coruptiei si sa solicitam reformarea clasei politice si imbunatatirea modului de guvernare a Romaniei! (...). Doar impreuna suntem mai puternici!', au scris initiatorii protestului pe Facebook.Nu a fost pentru prima data cand in cele doua orase s-a iesit in strada in ultimele saptamani. Numarul maxim de manifestanti a fost la Alba Iulia, unde intr-o singura seara au protestat peste 4.000 de oameni.In jur de 80 de persoane au protestat duminica seara in Piata Unirii din Oradea impotriva guvernului.Protestul a inceput la ora 19.00, iar oamenii au pornit in mars pe un traseu central in municipiu, ajungand in jur de o suta de persoane, la intoarcere, in piata centrala, la ora 20.45.Oradenii au purtat banderole pe care era scris '#Rezist', pancarte cu mesaje precum 'Statul in casa dauneaza grav statului de drept', 'In ciuda voastra indraznesc sa cred in Romania' sau 'Dragnea - PSD, Tariceanu - ALDE, jos labele de pe justitie' si au fluturat drapele. Nemultumiti de politicieni si guvernanti, ei au scandat 'Demisia', 'Hotii, hotii!', 'PSD, ciuma rosie'.In marsul ei, coloana de manifestanti a lansat mesaje mobilizatoare de genul 'Oradea, trezeste-te!' si 'Iesiti din casa, daca va pasa'. Traseul a cuprins strada Traian Mosoiu, Piata 1 Decembrie, Piata Gojdu, strada Independentei, prin fata sediului PSD Bihor .La o temperatura de zero grade, oamenii au scandat si au cantat.Potrivit jandarmilor, manifestatia s-a incheiat fara incidente.Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in fata Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud pentru a participa la un protest autorizat impotriva OUG 13/2017, multi dintre ei purtand banderole albe cu mesajul 'Rezist'.Protestul a fost autorizat intre orele 19,00 - 22,00 si, pentru prima data dupa doua saptamani, protestatarii si-au propus sa marsaluiasca din nou pe strazile municipiului Bistrita, asa cum au facut la inceputul lunii februarie.La ora 20,10, oamenii s-au incolonat pentru a porni in mars, insotiti de jandarmi, insa numarul lor scazuse la circa 50 persoane. Dupa o alta ora de protest, numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 20 de persoane.Avand in vedere numarul redus de participanti, marsul s-a desfasurat pe trotuare, pentru a nu fi blocate caile de acces.S-au scandat, printre altele, 'Romania, trezeste-te', 'Afara cu hotia din Romania', 'Noaptea ca hotii'.Protestatarii au purtat pancarte cu mesajele 'Rezist' si 'Demisia' si au fluturat steaguri tricolore.Circa 40 de persoane au protestat duminica seara in Piata 'Mihai Viteazul' - Piata Prefecturii din centrul Craiovei nemultumiti de actualul Guvern.Oamenii au venit la protest cu cateva steaguri tricolore si pancarte pe care scria 'Rezist'; 'Nimic', 'Coruptia si hotia impart tara in doua: in hoti si pagubiti!', 'Inca mai avem rabdare, rugati-va sa nu se termine!', iar cativa protestatari au purtat banderole albe la mana pe care era inscriptionat mesajul 'Rezist!'.Aproximativ 250 de persoane s-au aflat duminica seara in Piata Unirii din Iasi, pentru a protesta.Manifestantii, inarmati cu fluiere, vuvuzele si portavoci, fluturau drapelul national si steagul Uniunii Europene si scandau 'Fiti atenti la bizunare/ hotii sunt la guvernare', 'Iesiti din casa daca va pasa', 'Romania e tara mea si vreau sa traiesc in ea'.Protestatarii spun ca nu mai au incredere in guvernul actual dupa ce a fost emisa Ordonanta care prevedea modificarea Codurilor penale.Circa 15 satmareni s-au adunat duminica seara in pasajul 'Corneliu Coposu' din centrul municipiului Satu Mare pentru a protesta impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD.Cativa dintre ei afisau pancarte cu inscriptiile 'PSD Rusine', 'Dreptate, Responsabilitate' etc .Dupa circa 45 de minute , protestatarii au plecat spre case, renuntand la marsul prin oras.La mitingurile anterioare acestia au pichetat sediile PSD si ALDE.Cateva persoane au participat duminica seara, in fata Palatului administrativ din Suceava, la un protest in care au cerut demisia Guvernului.Oamenii au purtat pancarte pe care scria ''Rezistam impotriva coruptiei''. Copilul unei protestatare purta o caciula cu mesajul ''Rezist''.Printre manifestanti s-a aflat si liderul judetean al USR Suceava, Teodora Munteanu, dar si Alexandru Istrate, membru USR care s-a ocupat de organizarea actiunilor si, cand au debutat protestele, de obtinerea autorizatiei care a fost valabila pana pe 13 februarie.Potrivit lui Istrate, prin aceste actiuni de protest se solicita demisia Guvernului si punerea in aplicare a Proclamatiei de la Timisoara din 2017.De asemenea, Istrate a spus ca membrii suceveni ai partidelor din coalitia aflata la guvernare, PSD si ALDE, dar si de la celelalte partide, ar trebui sa fie ingrijorati de bugetul alocat in acest an pentru judetul Suceava, dar si pentru celelalte judete din Moldova.