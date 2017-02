Aproximativ 100 de persoane au protestat la Palatul Cotroceni

In ciuda vremii, protestatarii s-au mobilizat si au venit, ca si la precedentele manifestantii, cu pancarte pe care se puteau citi lozinci impotriva sefului statului si de sustinere a Guvernului Grindeanu.Echipaje ale Politiei si Jandarmeriei au fost mobilizate in zona pentru a asigura ordinea si linistea publica.In jurul orei 19.00, oamenii au inceput sa se retraga. Circulatia nu a fost oprita in zona.