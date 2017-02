VIDEO ​FOTO A 20-a zi de proteste in Capitala: Peste 500 de persoane manifesteaza, pe ploaie, in Piata Victoriei

Sunt peste 500 de manifestanti in Piata VictorieiScandare la: "Jos Guvernul hoțoman / fabricat in Teleorman"Ploaia s-a intetit in Piata Victoriei, dar cu toate acestea in fata Guvernului sunt circa 300 de persoane care scandeaza "Demisia!"Circa 200 de manifestanti adunati in fata Guvernului. Se scandeaza "DNA sa vina sa va ia", "Zi de zi aici vom fi"Si laoamenii au iesit in strada, aproximativ 100 de persoane manifesteaza la aceasta ora___________Circa 150 de persoane se stransesera in jurul oreiin Piata Victoriei, in ciuda ploii dense ce s-a pornit in Bucuresti.Oamenii au steaguri tricolore, pancarte si umbrele.Se sufla in goarne si fluiere si se scandeaza impotriva Guvernului Grindeanu, in cea de-a 20-a zi de proteste consecutive."Demisia", "Hotii", "Nu plecam", "PSD, ciuma rosie" - sunt cateva din scandarile manifestantilor.In ciuda ploii, lumea continua sa vina in Piata.