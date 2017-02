Ambasada Rusiei anunta o dezghetare majora a relatiilor cu Romania / Ce nu a spus Melescanu dupa intalnirea cu Kuzmin

Kuzmin declara pe 3 ianuarie ca tara sa asteapta de la noul Guvern al Romaniei o dezvoltare a relatiilor ruso-romane."Credem ca noul Guvern al Romaniei va aduce ceva nou. Pentru ca istoria recenta nu a fost foarte incurajatoare. Asadar, cu ceva nou speram si ne dorim sa putem inainta si sa dezvoltam relatiile si cooperarea noastra in beneficiul ambelor tari"

Pe data de 13 februarie 2017 a avut loc o intalnire a domnului Valery Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Federatiei Ruse in Romania, cu domnul Teodor Melescanu, Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei.

In cadrul discutiei s-a discutat despre starea actuala si perspectivele dezvoltarii relatiilor ruso-romane in diferite domenii. S-a constatat interesul reciproc in pastrarea si utilizarea posibilitatilor existente pentru activizarea dialogului pragmatic si a colaborarii, inclusiv pe plan economic, comercial, cultural si umanitar. A fost abordata o serie de aspecte actuale ale agendei internationale.

La randul sau, Ambasadorul rus intr-un interviu acordat corespondentului TASS, a caracterizat conversatia cu seful Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei ca fiind "foarte pozitiva, foarte consistenta." "Am fost unanimi in intelegerea necesitatii de a intensifica dialogul diplomatic dintre cele doua tari, in plus fata de acele contacte destul de sistematice, care au loc in cadrul structurilor internationale, precum ONU, Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre si multe altele," - a spus acesta. "A avut loc un schimb de opinii pe teme de actualitate ale situatiei internationale - relatiile reciproce in cadrul Consiliul Rusia - NATO, situatia din regiunea Europei de Sud-Est si regiunea Marii Negre".

Pe ordinea de zi urmatoare, a mentionat domnul Kuzmin, se afla semnarea a trei documente importante - noul Program de cooperare in domeniul culturii, educatiei, mass-media, sportului, tineretului si turismului, un nou Protocol de cooperare in domeniul invatamantului pe perioada 2017-2022, intre Ministerul Educatiei si Stiintei din Federatia Rusa si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania, precum si Protocolul privind desfasurarea unui concurs comun de proiecte de cercetare stiintifica intre aceleasi ministere (asa-numitul memorandum de granturi).

"Ne-am pronuntat pentru desemnarea de urgenta a copresedintilor Comisiei interguvernamentale ruso-romane de cooperare economica si tehnico-stiintifica, am sustinut ideea de a organiza un forum de afaceri al intreprinzatorilor din cele doua tari, in aceasta primavara, la Moscova," - a spus diplomatul rus. "In cadrul discutarii importantei relatiilor culturale bilaterale a fost mentionata apropierea unei date importante - 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia si Regatul Romaniei ", - a mai adaugat acesta.

"Pe ansamblu, acesta a fost un schimb de opinii foarte util, care creeaza baza pentru continuarea mersului inainte - a subliniat domnul Kuzmin in incheiere. " Am vazut atitudinea si deschiderea catre un dialog pragmatic si o cooperare reciproc avantajoasa, fapt care m-a bucurat."

Intalnirea dintre Melescanu si Valeri Kuzmin ce a avut loc a fost prezentata de MAE roman in doar cateva randuri in care se vorbea de apartenenta Romaniei la valorile UE si NATO si se sugera o admonestare in fraza in care se mentiona "evitarea unei retorici inadecvate in declaratiile publice".Ambasada Rusiei a postat insa extrase dintr-un interviu acordat de Kuzmin agentiei TASS in care se vorbeste de o conversatie "foarte pozitiva, foarte consistenta", de necesitatea intensificarii dialogului diplomatic, de semnarea a "trei documente importante", de un forum de afaceri care sa fie organizat in aceasta primavara la Moscova si de "apropierea unei date importante - 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia si Regatul Romaniei"."Acesta a fost un schimb de opinii foarte util, care creeaza baza pentru continuarea mersului inainte", a conchis ambasadorul rus.Discrepanta dintre informatiile oferite de MAE, respectiv de Ambasada Rusiei, privind intalnirea celor doi diplomati a fost sesizata de publicatiaMinistrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni, 13 februarie 2017, pe ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin. Cu acest prilej, ministrul Teodor Melescanu a subliniat importanta unei abordari pragmatice in relatiile bilaterale, exprimand deschiderea partii romane pentru dialog. Totodata, a evocat necesitatea evitarii unei retorici inadecvate in declaratiile publice si focalizarea eforturilor catre dialogul direct. In acest sens, a accentuat ca angajamentele si pozitiile Romaniei in plan extern, in special cele legate de apartenenta tarii noastre la comunitatea de valori europene si euro-atlantice, sunt elemente profund consensuale la nivelul societatii romanesti.(...)