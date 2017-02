Document MAE: Romania nu a transpus anul trecut 21 de directive UE si risca sanctiuni. Alte 27 de directive au termen 2017

Romania nu a transpus in 2016 in legislatia nationala 21 de directive UE, termenul fiind depasit, si risca sanctiuni financiare prin infringement, iar in 2017 trebuie sa transpuna alte 27 de norme europene, potrivit unui document intocmit de MAE si transmis Parlamentului. Unele legi menite sa rezolve problema au fost clasate dupa formarea noului Parlament pentru ca nu au fost discutate, nici ele, la timp, potrivit News.ro.





Documentul transmis Parlamentului a fost intocmit de MAE, care asigura coordonarea interministeriala privind transpunerea directivelor. "In cursul anului 2016 au fost promovate de catre Guvern mai multe proiecte de acte normative primare (sub forma de legi, ordonante, ordonante de urgenta), care transpun directive UE. Pentru unele dintre directive, termenul de transpunere a fost depasit, fiind declansate actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a acestora", informeaza MAE.





Ministerul, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, avertizeaza ca Romania risca sanctiuni daca problemele nu sunt rezolvate.





"In scopul evitarii sanctiunilor pecuniare care ar putea fi impuse Romaniei ca urmare a necomunicarii acelor normative de transpunere pentru directivele restante, este absolut necesar ca respectivele proiecte sa fie adoptate, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si notificate Comisiei cu maxima celeritate", se arata in document.





Comisia Europeana a decis ca, in cazul in care statul membru vizat de sanctiuni se conformeaza dupa momentul sesizarii Curtii de Justitie a UE, ea nu va mai putea interveni, iar instanta UE va putea aplica sanctiunile financiare, astfel incat MAE cere ca toate directivele sa fie transpune inainte ca nerespectarea termenelor de catre Romania sa fie adusa in atentia Curtii de Justitie.





In total, sunt 21 de directive care nu au fost transpuse, dintre care 11 sunt directive UE care au corespondent normativ in procedura parlamentara actuala, iar alte 10 sunt directive UE care urmeaza sa fie transpuse in lege prin proiecte aflate in acest moment inca la nivelul Guvernului, pentru elaborare, avizare sau aprobare.





In trei cazuri, insa, proiectele Guvernului au fost aprobate, trimise Parlamentului si puse in dezbaterea Legislativului, insa toate aceste proceduri vor fi reluate pentru ca deputatii si senatorii nu au discutat proiectele in timp util, din cauza alegerilor parlamentare. Astfel, proiectele sunt preluate de la o legislatura la alta doar daca ele au fost incluse pe ordinea de zi a comisiilor sau a plenului, insa in cazul celor trei, desi exista timp pentru acest lucru, nu a fost indeplinita cerinta constitutionala si au fost astfel clasate.





Directivele restante se refera la probleme precum libera circulatie, restituirea obiectelor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru, recunoasterea calificarilor profesionale, sanctiunile penale pentru abuzul de piata, solutionarea alternativa a litigiilor, protectia victimelor criminalitatii, drepturile de autor, combustibilii alternativi, reducerea consumului de pungi din plastic si mandatele europene de arestare.