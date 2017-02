Doi tineri turci, prinsi la Nadlac la a doua tentativa de luna aceasta de a trece granita ilegal, ascunsi intr-un camion

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat, ascunsi pe osia unui camion, doi cetateni turci care au incercat astfel sa iasa ilegal din tara, acestia fiind la a doua tentativa de acest fel din februarie.





In data de 18.02.2017, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din tara cetateanul turc Taner A., in varsta de 41 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format din cap tractor si remorca si care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, placi de aluminiu din Turcia pentru o societate comerciala din Polonia, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera.





In urma controlului fizic efectuat asupra autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit, ascunse pe osia remorcii mijlocului de transport, doua persoane de sex masculin.





In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca cei in cauza sunt cetatenii turci Seydi Y., in varsta de 20 de ani si Cem G., in varsta de 18 ani, solicitanti de azil in Romania. S-a constatat ca acestia au mai incercat sa iasa ilegal din tara, in data de 14.02.2017, ascunsi in interiorul unui automarfar care transporta role de poliester, politistii de frontiera efectuand cercetari pentru savarsirea infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat.





Tinerii au declarat ca au recurs la aceasta metoda deoarece doreau sa ajunga intr-un stat din Spatiul Schengen si nu indeplineau conditiile legale pentru a calatori intr-un stat din vestul Europei. Conducatorul auto a declarat ca nu avea cunostinta despre faptul ca cei doi erau ascunsi sub camion.