Judetul Neamt: Un barbat a fost prins de 4 ori intr-o zi conducand cu mult peste viteza legala. Permisul i-a fost suspendat pentru un an, iar amenda totala este de peste 5.200 de lei

Acesta a fost sanctionat contraventional, pentru fiecare abatere in parte, cu amenda in valoare de cate 1.305 lei, totodata, fiindu-i retinut permisul de conducere auto, pentru 90 de zile, la fiecare abatere savarsita.Este vorba de un barbat, de 43 de ani, din localitatea Dorohoi, judetul Botosani.Astfel, acesta a fost inregistrat de aparatul radar, pe D.N. 2, in judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 126 km/h, in localitatea Horia, cu 126 km/h, in afara localitatii Horia, cu 215 km/h, in afara localitatii Secuienii Noi si cu viteza de 130 km/h, in localitatea Secuienii Noi.