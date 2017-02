Cod galben de ninsori pentru cinci judete / Mai multe judete, aflate sambata dimineata sub cod galben de ceata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, cod galben de ninsoare pentru cinci judete, precum si atentionari noi de ceata pentru mai multe judete din estul tarii, informeaza News.ro.





Pana la ora 15.00, judetele Hunedoara, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti si Valcea sunt sub atentionare cod galben de ninsoare.





Potrivit ANM, in aceste zone se va depune un strat nou de zapada de peste 15 centimetri.





Atentionarile cod galben de ceata noi vizeaza judetele Iasi, Vaslui, Botosani si Neamt, unde vizibilitatea este local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, fiind si conditii de formare a poleiului, si sunt in vigoare pana la ora 12.00.





Potrivit centrulului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, duminica dimineata se semnala ceata densa pe mai multe drumuri din judetul Iasi.





Astfel, vizibilitatea era sub 50 metri pe DN28A, intre kilometrii 3 si 22( Ruginoasa - Iasi- Pascani) si intre kilometrii 26 si 32 (Pascani - Cristesti), pe DN2E85, pe tronsonul Motca - Cristesti - Draguseni - limita cu judetul Suceava, precum si pe DE583 ceata reduce vizibiliatea intre Strunga si Roman sub 50 de metri.





Raman sub cod galben de ceata si judetele Maramures si Cluj, pana la ora 10.00, precum si Harghita, pana la ora 11.00.





De asemenea, este in vigoare si o informare meteo de ploi, ninsori la munte si depuneri de polei, valabila pana luni dimineata, la ora 10.00.